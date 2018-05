Jonas Wohlfarth-Bottermann (hinten) hat für Bonn 15 Punkte gegen Tsmoki Minsk erzielt. Foto: Fabian Stratenschulte (dpa)

Mit jeweils 15 Punkten waren Jonas Wohlfarth-Bottermann und Kyle Weems am Dienstag beste Werfer der Mannschaft von Trainer Michael Koch. Das Hinspiel beim Meister aus Weißrussland war für Bonn noch mit 70:74 verloren gegangen.

Der Bundesliga-Tabellensiebte hatte sich bereits vor der letzten Achtelfinal-Gruppenpartie für die Runde der besten acht Mannschaften qualifiziert. Dort ist Krasnije Krylja Samara in maximal drei Begegnungen am 12., 14. und 19. März Gegner der Bonner, die am 14. März ihr Heimspiel gegen die Russen austragen.