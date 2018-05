Yassin Idbihi hatte sich Ende Juli einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Foto: Florian Schuh (dpa)

Idbihi hatte sich Ende Juli einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen, er kann aber noch jeweils für den zwölf Mann starken Kader bei den weiteren Partien nominiert werden. «Ich hoffe, dass ich diese Woche wieder ins Training einsteigen kann, will aber nichts überstürzen», sagte Idbihi.

Das Pesic-Team trifft am Samstag in Hagen zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2013 in Slowenien auf Luxemburg. Bis zum 27. August stehen zudem die Auswärtsauftritte in Bulgarien und Aserbaidschan sowie das Duell mit Schweden auf dem Programm. Vom 2. bis 11. September sind die Rückspiele geplant. Für das direkte EM-Ticket reicht schon der zweite Platz in der Gruppe. In der Vorbereitung hatte die stark verjüngte deutsche Mannschaft sieben von neun Partien gewonnen.