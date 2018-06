Gordon Herbert wird wieder Trainer der Skyliners. Foto: Daniel Karmann dpa (dpa)

Für Herbert, der einen Zweijahresvertrag unterzeichnen wird, ist es die dritte Amtszeit in Frankfurt. Der 54-Jährige war bereits von 2001 bis 2004 und in der Saison 2010/11 am Main tätig. Herbert soll in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden.

2011 war Herbert zu Alba Berlin gewechselt und hatte dort die Nachfolge von Katzurin angetreten. Nach dem Viertelfinal-Aus in den Playoffs wurde der Ex-Profi an der Spree jedoch entlassen. Seitdem war Herbert ohne Job. Bei den Skyliners soll der erfahrene Coach nun dabei helfen, den Club weiter als Ausbildungsverein zu positionieren.

Angesichts eines schmalen Budgets wollen die Hessen auch in Zukunft verstärkt auf junge und entwicklungsfähige Spieler setzen. «Wir brauchten jemanden, der das kann und der bereit ist, diesen Weg mitzugehen», sagte Skyliners-Geschäftsführer Gunnar Wöbke. Die Frankfurter hatten in der gerade zu Ende gegangenen Hauptrunde erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib perfekt gemacht.