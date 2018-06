ALBA Berlins David Logan (l) im im Duell mit Valencias Pau Ribas. Foto: Daniel Naupold (dpa)

Der 78:73 (33:36)-Sieg gegen die spanische Spitzenmannschaft Valencia Basket war zu wenig, um die deutliche 54:86-Pleite aus dem Hinspiel auszugleichen. Besonders bitter war die Verletzung von Center Leon Radosevic, der humpelnd vom Parkett musste.

Reggie Redding mit 24 und Cliff Hammonds mit neun Punkten waren die besten Werfer des achtfachen deutschen Meisters, für die Gäste traf Bogdan Dubljevic am besten (14).

Den Berlinern war der Wille zur Wiedergutmachung anzumerken, jedoch wirkten die Spanier vor 7033 Zuschauern eingespielter und cleverer. Zur Halbzeit lag ALBA Ende knapp mit hinten (33:36). Als Radosevic kurz nach der Pause zum Korb zog, bekam er einen Schlag auf den Oberschenkel und musste wenig später vom Spielfeld. Zunächst war unklar, ob er für das Pokalturnier am kommenden Wochenende ausfällt. In einer spannenden zweiten Halbzeit rissen die einsatzfreudigen Berliner den Sieg an sich, während sich die müden Spanier mit dem sicheren Weiterkommen zu begnügen schienen.