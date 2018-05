Uli Hoeneß träumt von einem Basketball-Freiluftspiel vor 50 000 Zuschauern in der Allianz Arena. Foto: Tobias Hase (dpa)

"Vielleicht können wir irgendwann, wenn wir eine ganz tolle Mannschaft haben, mal ein tolles Spiel in der Allianz Arena machen", sagte Hoeneß bei "bild.de". Der 64-Jährige träumt von einem Match vor 60 000 oder 70 000 Zuschauern gegen ein Star-Team aus der besten Liga der Welt, der NBA. "Vielleicht gegen die Chicago Bulls oder wen auch immer. Das könnte ich mir vorstellen. Aber dazu müssen wir noch ein bisschen besser werden", sagte Hoeneß.

Nach einer enttäuschenden Saison ohne Titel wollen die Münchner in dieser Spielzeit wieder in Bundesliga, Pokal und Eurocup angreifen. Nach vier Siegen zum Liga-Start steht für das Team des neuen Trainers Sasa Djordjevic als nächstes das Auswärtsmatch beim russischen Spitzenclub Zenit St. Petersburg an. (dpa)