Bamberg hat den Vertrag mit Andrea Trinchieri aufgelöst. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Der ehemalige Erfolgscoach und dreimalige Meister mit den Oberfranken war im Februar nach einer bis dahin enttäuschenden Saison beurlaubt und dann von seinem italienischen Landsmann Luca Banchi ersetzt worden. Dieser führte den einstigen Serienmeister und Euroleague-Teilnehmer in die Playoffs, schied im Halbfinale dann aber gegen den FC Bayern München aus.

Erst im vorigen Sommer hatte der 49 Jahre alte Trinchieri seinen Kontrakt in Bamberg bis 2019 verlängert. Nach drei Meistertiteln in drei Jahren und dem Pokalsieg 2017 aber schwächelte seine Mannschaft in der vergangenen Saison erheblich, auch weil im Sommer fünf Leistungsträger den Club verlassen hatten. Durch die nun erfolgte Vertragsauflösung kann Trinchieri bei einem anderen Verein anheuern. (dpa)