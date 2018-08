Dennis Schröder führt das DBB-Team an. Foto: Sven Kuczera/Deutscher Basketball Bund (dpa)

Insgesamt nominierte Bundestrainer Henrik Rödl am Mittwoch zunächst 16 Profis für die anstehenden Länderspiele. Bevor es am 13. September in Tallinn gegen die Esten und drei Tage später in Leipzig gegen Israel im Kampf um die Teilnahme an der WM 2019 in China ernst wird, trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am 7. September in der Vorbereitung in Hamburg auf die Türkei. Einen Tag später geht es beim Supercup in der Hansestadt gegen Italien oder Tschechien. Die Mannschaft trifft sich erstmals am 30. August in Vechta zum Lehrgang.

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Asien startet Deutschland nach sechs Siegen ungeschlagen in die zweite Phase der Qualifikation und hat beste Chancen auf das Ticket. Für die WM 2014 hatte sich das DBB-Team nicht qualifiziert. (dpa)