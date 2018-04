Bambergs Dorell Wright (r) war mit 17 Punkten Topscorer der Bamberger. Foto: Nicolas Armer (dpa)

Ludwigsburg (42:12) bleibt trotz der ersten Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie auf Rang drei. Der US-Amerikaner Dorell Wright (17 Punkte) traf vor 6150 Zuschauern für die Bamberger am besten. Bei den Gästen war Justin Sears (24) am treffsichersten. (dpa)