Bleibt weiter Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg: John Patrick. Foto: Annegret Hilse (dpa)

„Konstanz auf der Trainerposition spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn damit eine klare und erfolgreiche Spielphilosophie verbunden ist“, sagte Vereinsvorstand Alexander Reil einer Mitteilung zufolge.

Der 50-jährige Patrick ist seit 2013 Cheftrainer bei den Ludwigsburgern, mit denen er in der vergangenen Bundesliga-Saison im Halbfinale an ALBA Berlin gescheitert war. „In den vergangenen Jahren haben wir uns entwickelt, aber wir haben noch weitere Schritte vor uns“, sagte der US-Amerikaner. Zuvor hatte der frühere Basketball-Profi in Deutschland schon s.Oliver Würzburg und BG Göttingen trainiert. (dpa)