Devin Booker bleibt ein weiteres Jahr in München. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Der 28 Jahre alte Center bedankte sich über die sozialen Netzwerke beim Verein und den Münchner Fans. Zu welchem Club Zirbes wechselt, gab er nicht bekannt. Die Bayern bedankten sich für den Einsatz von Zirbes in 55 Bundesligaspielen und 24 im Eurocup. „Alles Gute für Dich“, hieß es bei Twitter.

„Ich bin sehr froh, wieder nach München zurückzukehren, wo wir uns sehr wohl fühlen“, äußerte derweil der 27 Jahre alte Booker, der sich mit seiner Familie derzeit auf Heimaturlaub in Florida befindet, am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.

Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi bezeichnete die weitere Verpflichtung von Booker als „ein starkes Signal für die Stabilität und Kontinuität unseres Vereins“. In München feierte der sprunggewaltige Center zuletzt seine erfolgreichste Profisaison. Meisterschaft und Pokalsieg waren für ihn die ersten Titelgewinne. (dpa)