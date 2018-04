Bambergs Ricky Hickman hat sich am linken Daumen verletzt. Foto: Angelos Tzortzinis (dpa)

Wie die Oberfranken mitteilten, hat sich der 32-jährige US-Amerikaner in der vergangenen Woche beim 78:83 in der Euroleague gegen Olimpia Mailand den Daumen der linken Hand ausgekugelt. Es sei aber nichts gebrochen, hieß es. In der kommenden Woche soll es weitere Untersuchungen in einer Spezialklinik geben. (dpa)