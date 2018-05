Große Freude bei den Eisbären: Die Bremerhavener bleiben erstklassig. (Hansepixx)

Die Eisbären Bremerhaven haben am 34. und letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft. Die Seestädter bezwangen am Dienstag die Gießen 46ers 87:74 und profitierten von der Niederlage der Rockets aus Erfurt, die 81:85 bei Science City Jena verloren. Mit 16:52 Punkten kletterten die Bremerhavener noch auf Platz 16, Erfurt muss mit 14:54 Zählern zurück in die zweitklassige ProA. Bei Punktgleichheit wäre Erfurt durch den gewonnenen direkten Vergleich in der Bundesliga geblieben. Center Carl Baptiste war mit 23 Punkten der treffsicherste Eisbären-Profi.

Die EWE Baskets Oldenburg müssen in der ersten Playoff-Runde beim Hauptrundenzweiten ALBA Berlin antreten. Der Vizemeister verspielte durch eine 74:90-Heimniederlage gegen die Frankfurt Skyliners eine bessere Platzierung und beendete die reguläre Saison als Siebter. Die Playoff-Runde beginnt ab Samstag.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt an dieser Stelle. (dpa)