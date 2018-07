Der FC Bayern München will den Pokal-Titel verteidigen. Foto: Stefan Puchner (dpa)

Vizemeister ALBA Berlin erwischte in medi Bayreuth eine schwierige Aufgabe, Brose Bamberg empfängt im Franken-Derby s.Oliver Würzburg. Die Partien der ersten Runde finden am 6. und 7. Oktober statt, das Viertelfinale folgt kurz vor Weihnachten. Das Finale soll am 17. Februar 2019 ausgetragen werden.

Der Pokal wird von der kommenden Saison an im neuen Format stattfinden. Zuletzt nahmen nur die sechs besten Teams nach der Hinrunde sowie der Gastgeber des Top Four teil, nun sind alle Bundesligisten bis auf die beiden Aufsteiger dabei. „Wir haben auf die Fans gehört, die sich kritisch über das bisherige Format geäußert haben. Dem tragen wir Rechnung durch die Ausweitung und einen klaren, klassischen Modus“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz bei der Auslosung. Zudem sei die Liga auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten gewesen.

Die Achtelfinals im BBL-Pokal in der Übersicht: