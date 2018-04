Die Eisbären Bremerhaven empfangen in der Basketball-Bundesliga am kommenden Sonntag, 8. April 2018, Brose Bamberg. Das Spiel in der Bremer ÖVB-Arena beginnt um 17.30 Uhr.

Für das Spiel verlosen wir 10x2 Karten.

Um zu gewinnen, beantworten Sie bitte folgende Frage:

Wie heißt das Maskottchen der Eisbären Bremerhaven?

Schicken Sie uns die Lösung bis zum 5. April, 12 Uhr, per Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de - unter allen Einsendungen mit der korrekten Lösung werden die 10x2 Tickets verlost.

Alle Gewinner werden per Mail benachrichtigt und können sich ihre Karten am Sonntag an der Reservierungs-/Tageskasse im Eingangsbereich der ÖVB-Arena abholen. Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. Viel Glück!