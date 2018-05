John Bryant hat seinen Vertrag bei den Gießen 46ers verlängert. Foto: Stefan Puchner (dpa)

Der Center war im vergangenen Jahr vom AS Monaco gekommen. Zuvor spielte er unter anderem für den FC Bayern München und rathiopharm Ulm in der Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit wurde am Saisonende zum „Effektivsten Spieler international“ gewählt. (dpa)