Der Lette war zuletzt beim israelischen Topclub Maccabi Tel Aviv unter Vertrag, zudem trainierte er die Nationalmannschaft seines Landes.

Bagatskis wird Nachfolger von Luca Banchi. Der Italiener hatte die Franken im März übernommen und die Mannschaft von Platz neun bis ins Playoff-Halbfinale geführt. Zudem endet nach vier Jahren auch die Zeit von Co-Trainer Ilias Kantzouris. „Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagte der neue Headcoach Bagatskis. „Brose war jahrelang das deutsche Aushängeschild. Um dort wieder hin zu kommen, müssen wir von Tag eins an hart arbeiten. Das wird unsere Medizin sein.“

Bagatskis war bis 2006 als Spieler aktiv, holte unter anderen neun Meistertitel in drei Ländern. Zudem spielte er 14 Jahre in der lettischen Nationalmannschaft, nahm an vier Europameisterschaften teil. Seine erste Trainerstation hatte er ebenfalls in Lettland bei Barons Riga. Zuletzt coachte er in Tel Aviv. Von 2011 bis 2017 war er zudem Coach der lettischen Nationalmannschaft.

