Basketball-Bundesliga

Tickets für Eisbären-Spiel gegen Oettinger Rockets zu gewinnen

Daniel Stöckel

Die Eisbären Bremerhaven empfangen in der Basketball-Bundesliga am kommenden Sonnabend, den 6. Januar 2018, das Team der Oettinger Rockets. Gespielt wird in der Bremer ÖVB-Arena, wir verlosen 10x2 Tickets.