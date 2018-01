Trotz Minusgraden hatten sich am Sonntag mehr als 1200 Teilnehmer zur 38. AOK-Winterlaufserie im Bürgerpark eingefunden. Aufgrund von Baumaßnahmen rund um den Marcusbrunnen, hatten die Veranstalter von Sport-Ziel den Start- und Zielbereich an die Minigolfanlage verlegt. Bei der Masse an Teilnehmern dauerte es ein wenig, bevor dann endlich der Startschuss gegeben werden konnte. Die Läufer legten sowohl in der kleinen Serie mit einer Distanz von fünf Kilometern, als auch in der großen Serie mit zehn Kilometern einen sportlichen Ehrgeiz an den Tag.