Für die Läufer im Bürgerpark waren die Temperaturen an diesem Wochenende eine Herausforderung. Passend zum Winterlauf führte der Parcours durch den Bürgerpark. Start und Ziel der Läufe waren der Marcus-Brunnen im Bürgerpark und die Strecke fordete Schnee und matschige Wege sämtliche Kräfte von den Sportlern. Wer am Ende der verschneit und verträumten Strecke das Ziel erreichte, fühlte sich als Sieger, egal auf welchem Platz, den jeder hatte an diesem Wochenende einen guten Beitrag zu seiner Gesundheit getan.