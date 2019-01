1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Ein echter Experte eröffnete die 5. Bremer Sixdays 1969. Bernd Klingner (r.), Olympiasieger im Dreistellungskampf der Kleinkaliber-Schützen, hatte mit dem Startschuss keine Mühe. (Erschienen im WK am 10.01.1969)

Liesel Westermann, Diskus-Weltrekordlerin, machte beim 6. Bremer Sechstagerennen 1970 eine gute Figur an der Startschusspistole. (Erschienen im WK am 09.01.1970)

1 / 47 Foto: Walter Schumann



Ein kleiner Scherz von Henry Vahl (r.) zur Eröffnung des 8. Bremer Sechstagerennens 1972. Mit der Startschusspistole "bedroht" der Hamburger Volksschauspieler den Rennleiter Otto Wecker (l.). (Erschienen im WK am 07.01.1972).

1 / 47 Foto: Walter Schumann



Annegret Richter, Olympiasiegerin über 100 Meter bei den Sommerspielen 1976, schoss das 13. Bremer Rennen 1977 an. Hallendirektor Hans Claußen (r.) gratuliert der Dortmunderin zum erfolgreichen Schuss.

1 / 47 Foto: Walter Schumann



Applaus für einen Hamburger in Bremen: Kevin Keegan (r.), Star des Hamburger SV, bekam für den Startschuss der 15. Sixdays 1979 Ovationen von den 7500 Zuschauern in Bremen. (Erschienen im WK am 05.01.1979)

1 / 47 Foto: Walter Schumann



Ein schräger Anschuss: Werder Bremens Nationalspieler Horst-Dieter Höttges (l.) eröffnet das 16. Sechstagerennen im Jahr 1980. Rechts neben dem Fußballer steht Stadthallendirektor Hans Claußen. (Erschienen im WK am 11.01.1980)

1 / 47 Foto: Walter Schumann



Berührungsängste hatte Ingrid Steeger nicht, als sie 1981 die 17. Bremer Sixdays eröffnete. Beim Startschuss suchte die Schauspielerin geradezu die Nähe der Fahrer Gregor Braun, Patrick Sercu (v.r.). (Erschienen im WK am 09.01.1981)

1 / 47 Foto: Walter Schumann



1983, bei den 19. Bremer Sixdays, hatte Showmaster Rudi Carrell den Finger am Abzug. (Erschienen im WK am 07.01.1983)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Auf Carrell folgte Charell: Die Hamburger Revuetänzerin Marlene Charell schoss 1984 die 20. Bremer Sixdays an. (Erschienen im WK am 06.01.1984)

1 / 47 Foto: Peter Diekmann



Harald Juhnke sorgte für viel Betrieb auf der Bahn. Als der Showmaster 1985 die 21. Auflage des Sechstagerennens eröffnete, war jede Menge Presse dabei. (Erschienen im WESER-KURIER am 04. Januar 1985)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



12.000 Zuschauer füllten die Bremer Stadthalle am 9. Januar 1986, als der Comedy-Ostfriese Otto Waalkes (r.) das 22. Sechstagerennen in der Hansestadt eröffnete. (Erschienen im WK am 10.01.1986)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Vom "Traumschiff" in die Bremer Stadthalle: Sascha Hehn (3.v.l.) schoss die 23. Auflage der Sixdays im Jahr 1987 an. (Erschienen im WK am 09.01.1987)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Umarmt vom Bremer Sixdays-Fahrer Andreas Kappes gab Entertainerin Desiree Nosbusch 1988 den Startschuss für das Rennen. (Erschienen in den Bremer Nachrichten am 08.01.1988)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Die US-amerikanische Sprint-Olympiasiegerin Florence Griffith-Joyner gab 1989 den Startschuss zum 25. Bremer Sechstagerennen.

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Superstar Florence Griffith-Joyner sorgte mit ihrem Besuch in Bremen für einen Riesenrummel rund um das Sechstagerennen. (Erschienen im WK am 06.01.1989)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Anschließend drehte Griffith-Joyner noch eine Ehrenrunde im hellblauen Trainingsanzug und mit USA-Flagge.

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Mit einem großen weißen Ballon wurden die Sixdays 1990 eröffnet. Für die müde Auftaktveranstaltung gab es nur mäßigen Applaus in Halle 1. (Erschienen im WK am 05.01.1990)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Der "Knight Rider" David Hasselhoff (2.v.r.) schoss 1991 die Sixdays an. Zusammen mit Lokalmatador Andreas Kappes (links von Hasselhoff) gab er ein sehenswertes Duo ab. (Erschienen im WK am 11.01.1991)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Das 28. Bremer Sechstagerennen wurde am 10. Januar 1992 von Bud Spencer (Bildmitte) angeschossen. Ebenfalls im Bild: der sportliche Leiter Patrick Sercu (l.) und Stadthallen-Chef Heinz Seesing (r.). (Erschienen im WK am 10.01.1992)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Damenbesuch bekamen die Sixdays 1993. Die 29. Auflage schossen Topmodel Naomi Campbell und Hochsprung-Olympiasiegerin Heike Henkel an. (Erschienen im WK am 15.01.1993)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Die 30. Auflage schoss Peter Maffay im Januar 1994 an. (Erschienen im WK am 14.01.1994)

1 / 47 Foto: Jochen Stoss



Der Startschuss des Rockers sorgte zumindest beim sportlichen Leiter Patrick Sercu (l.) und Frank Minder (r.) für gute Laune.

1 / 47 Foto: Andreas Kalka



Für ihren "doppelten Startschuss" zum Auftakt der Sixdays 1995 kassierten Boxer Dariusz Michalczewski und Sängerin Milva ein fürstliches Honorar von 80.000 Mark. (Erschienen im WK am 18.01.1995)

1 / 47 Foto: Henning Hasselberg



Das Gesangsduo Klaus & Klaus (auf den Fahrrädern) mit US-Box-Ansager Michael Buffer (dazwischen) beim Sechstagerennen 1997. (Erschienen im WK am 10.01.1997)

1 / 47 Foto: Andreas Kalka



1998, bei der 34. Auflage der Bremer Sixdays, gab Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich den Startschuss. (Erschienen im WK am 09.01.1998)

1 / 47 Foto: dpa



Bunt ging es beim Startschuss 1999 zu. Ethan Freeman, Hauptdarsteller des Musicals " Jekyll & Hyde", feuerte am 14. Januar 1999 die Startschusspistole in der Stadthalle ab und eröffnete damit die 35. Sixdays.

1 / 47 Foto: Andreas Kalka



Die Box-Geschwister Wladimir und Vitali Klitschko gaben den Startschuss 2000.

1 / 47 Foto: Martin Rospek



Ein echter Fachmann griff 2001 zur Pistole. Eddie Merckx, Welt-Radsportler des Jahrhunderts, schoss die 37. Bremer Sixdays an.

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



Eine Frau zwischen vier Männern: Die 38. Auflage der Bremer Sixdays wurde am 10. Januar 2002 von TV-Talkerin Sabine Christiansen eröffnet.

1 / 47 Foto: dpa



Frank Minder (links) und Dieter Bohlen hatten Spaß beim Startschuss 2003.

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



Mit DJ Ötzi und Thomas Schaaf kam 2004 ein ungleiches Paar auf der Bahn zusammen.

1 / 47 Foto: dpa



Etwas fragend schaute Ex-Bürgermeister Henning Scherf (rechts) 2005 die Kanone an. Dann eröffnete er das Rennen gemeinsam mit Schauspieler und UNICEF-Botschafter Armin Rohde (links).

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



2006 griff Schauspieler Johannes Heesters zur Pistole.

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



2007 schossen die Fahrer das Rennen selber an, weil...

1 / 47 Foto: Roland Scheitz



... Bonnie Tylers Flug wegen schlechten Wetters Verspätung hatte. Sie holte den Schuss später nach.

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



„The Rat Pack“ sangen 2008 „That’s life“ und schossen dann das 44. Bremer Sechstagerennen an.

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



2009 eröffneten Felix Sturm und seine Box-Kollegin Ina Menzer das Bremer Sechs-Tage-Rennen gemeinsam mit den Darstellen des Musicals Marie Antoinette.

1 / 47 Foto: Frank Thomas Koch



Geballte Frauenpower gab es 2010: Da teilten sich die Moderatorinnen Sonya Kraus und Barbara Schöneberger die Ehre.

1 / 47 Foto: dpa



2011 zückte Nena die Startschusspistole. Neben ihr im Bild: Frank Minder, der die Sixdays zum letzten Mal ausrichtete.

1 / 47 Foto: Christina Kuhaupt



Anschuss des 48. Bremer Sechstagerennens: Revolverheld-Sänger Johannes Strate (m) mit den Sixdays-Veranstaltern Hans Peter Schneider (l) und Theo Bührmann (r).

1 / 47 Foto: dpa



Schauspielerin Sabine Postel (m) gibt am 10. Januar 2013 neben Theo Bührmann (r) und Hans Peter Schneider (l), beide Geschäftsführer Event & Sport Nord GmbH, den Startschuss zum 49. Bremer Sechstagerennen in der ÖVB-Arena in Bremen.

1 / 47 Foto: dpa



Gleich zwei Startschützen gab es im Jahr 2014. Ex-Rad-Star Danny Clark (2.v.r.) und der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Rudolf Seiters (2.v.l.), eröffneten die 50. Sixdays.

1 / 47 Foto: nordphoto



Schlagersänger Semino Rossi (2.v.l.) und Nachwuchs-Radsportler Lennard Kämna (2.v.r.) geben - flankiert von Hans Peter Schneider (l.) und Theo Bührmann jr. - den Startschuss bei den Sixdays 2015 ab.

1 / 47 Foto: nordphoto



Startschützen bei den 52. Bremer Sixdays: Die Designerin Jette Joop (r.) und Schauspieler Uwe Rohde.

1 / 47 Foto: dpa



2017 war es erneut ein Duo, das die Sixdays anschoss. Werder Bremens Kapitän Clemens Fritz (r.) und Comedian Martin Rütter (l.) nahmen dieses Mal die Pistole in die Hand.