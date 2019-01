1 / 31 Foto: TN-Werkfoto



Das erste Bremer Sechstagerennen in der Stadthalle beginnt am 7. Januar 1965 (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 10. August 1965).

Bremer Sechstagerennen: 24 Radrennfahrer rasen sieben Nächte lang Runde um Runde über das 166 Meter lange Holzoval in der Stadthalle, der heutigen ÖVB-Arena (erschienen im WESER-KURIER am 12. Januar 1981).

Zuschauer im Innenraum sind den Radsportlern zum Greifen nah (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 11. Januar 1977).

Rudi Altig (links) und Dieter Kemper heißen die Sieger 1966 in Bremen (erschienen im WESER-KURIER am 13. Januar 1966).

Diese beiden Herren zeichneten 1979 für das Sechstagerennen in Bremen verantwortlich: Sportlicher Leiter war damals Willi Röper (l.), Stadthallen-Chef Hans Claussen richtete den Wettbewerb aus (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 9. November 1979).

Hans Clausen (l.) machte die Sixdays in Bremen groß. Hier posiert er 1981 mit der Schauspielerin Inrid Steeger.

Willi Röper an der Spurtglocke (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 21. Oktober 1980).

Frank Minder an der Spurtglocke. Der langjährige Röper-Assistent war schön früh mit der Sixdays-Materie bestens vertraut und galt als potenzieller Nachfolger (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 8. Juli 1982).

Rudi Carrell war mit seiner "Rudi-Carrell-Show" beim 3. Internationalen Bremer Sechstagerennen in der Stadthalle Bremen zu Gast. Das Bild zeigt den Showmaster (rechts) mit dem holländischen Komiker Piet Bamberg als 5-Tage-Fahrer (erschienen im WESER-KURIER am 11. Januar 1967).

Der ehemalige Boxweltmeister Max Schmeling war 1967 zu Gast beim Bremer Sechtagerennen. Neben ihm schreibt der Radrennfahrer Rudi Altig Autogramme (erschienen im WESER-KURIER am 7. Januar 1967).

Beim 11. Bremer Sechstagerennen waren unter anderem Patrick Sercu aus Belgien und der Niederländer Rene Pijnen am Start (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 16. Januar 1975).

Siegerehrung in der Stadthalle: Danny Clark und Dietrich Thurau, die Gewinner des 23. Bremer Sechstagerennens 1987, winken ihren Fans zu. Zu den ersten Gratulanten dieses Superduos zählten der Sportliche Leiter Patrick Sercu, Bürgermeister Klaus Wedemeier, Stadthallen-Direktor Heinz Seesing und „Prämienchef" Frank Minder (v. l. n. r), erschienen im WESER-KURIER am 16. Januar 1987).

Bei seinem ersten Sechstagestart in seiner Profikarriere 1987 in Bremen teilten sich Dietrich Thurau und Bei seinem ersten Sechstagestart in seiner Profikarriere 1987 in Bremen teilten sich Dietrich Thurau und Andreas Kappes in den Rennpausen eine Kabine. Sie wurden beide von Masseur Peter Herzig (Mitte) durchgeknetet (erschienen im WESER-KURIER am 5. Januar 1988).

Ein Paar, das auf der Bahn harmonierte: Etienne de Wilde und Andreas Kappes nach der Siegerehrung 1991 bei ihrer Ehrenrunde (erschienen im WESER-KURIER am 17. Januar 1991).

Stimmt alles? Die Sattelhöhe muss genau abgemessen werden, wenn der Fahrer die richtige Sitzposition haben soll (erschienen im WESER-KURIER am 14. Januar 1976).

Für die Dienste einer Herrenbar warb 1976 diese junge Dame. Sie oder eine ihrer beiden Kolleginnen ließen sich allabendlich vom Sieger einer Ausscheidungsjagd durch das Hallenoval fahren. Hier hat es den Stahlroßritter offensichtlich vom Sattel gehauen (erschienen im WESER-KURIER am 12. Januar 1976).

Allabendlich waren die Derny-Rennen Hauptattraktion des 16. Bremer Sechstagerennens. Gut gepolstert steuerten die zwei Belgier Martin van de Brück und Maurice Bovre sowie die vier Holländer Haan Smitz, Noppi Koch, Bruno Walrafen und Fritz Duisvenbode ihre abenteuerlich aussehenden Schrittmachermaschinen um das Oval der Bahn (erschienen im WESER-KURIER am 12./13. Januar 1980).

Das 26. Bremer Sechstagerennen begann mit einer Nacht der Stürze: Schon am ersten Tag der Sixdays erwischte es den Italiener Bincoletto, der hier von der Bahn begleitet wurde, gleich zweimal. Doch der italienische Profi kam mit Hautabschürfungen davon und blieb im Rennen (erschienen im WESER-KURIER am 6. Januar 1990).

Zwischenmahlzeit im Stehen: Wenn das Rennen läuft, haben auch die Helfer keine Zeit mehr zum Essen in Ruhe (erschienen im WESER-KURIER am 9. Januar 1988).

International ist die Sechstagemannschaft Post/Pfenninger, aus verschiedenen Ländern kommen auch ihre drei Helfer. Hier sind sie versammelt: Betreuer Verkhoven aus Holland, der Schweizer Masseur Brunner und der belgische Mechaniker de Brüyn (von links). Rechts - in bester Laune: Fritz Pfenninger, dessen Partner Post gerade um die Bahn spurtet (erschienen im WESER-KURIER am 9. Januar 1988).

Die Jagd ist vorbei - Zeit für die Fahrer, kurz Atem zu schöpfen. Da liegen oder hocken sie in den Kojen und nehmen eine Erfrischung zu sich, während die Mechaniker schnell die Räder überprüfen. Und auch die Zuschauer wenden ihr Interesse anderen Dingen zu, obwohl das Rennen ja weitergeht. Denn wenn nicht gerade um Rundengewinne gefahren wird, steht bereits der nächste Spurt um eine Prämie auf dem Zeitplan. Es geht halt immer rund beim Bremer Sechstagerennen (erschienen im WESER-KURIER am 11. Januar 1977).

Die Fahrer Patrick Sercu (links) und sein dänischer Kollege Gert Frank gönnen sich in einer kurzen Pause bei den Sixdays 1982 einen heißen Tee (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 13. Januar 1982).

Das 24. Bremer Sechstagerennen 1988: Der 44-jährige Holländer Jupp Zeillard gehört bei den Derny-Fahrern nicht nur wegen seines wehenden Schnurrbartes zu den auffallensten Figuren. Er ist Stimmungskanone und Siegertyp in einem. Doch bei diesen Sixdays kommt der Gaststättenbesitzer aus Rotterdam in der Stadthalle nicht richtig zum Zuge. Was ist los? Der 70-fache holländische Meister winkt ab: „Frag mich nicht, diesmal läuft es gar nicht gut bei mir" (erschienen im WESER-KURIER am 13. Januar 1988).

Bildkombo: Ob hoch zu Roß auf dem Rücken von Hans Hindelang (rechts) oder bei einer "Stripeinlage": beim Publikum kommt der Belgier Willy Debosscher 1981 stets an und sorgt für Lachsalven (erschienen in den BREMER NACHRICHTEN am 13. Januar 1981).

Robert Slippens beim Zähneputzen: Der Radrennfahrer klärte 2003 über seine Rituale vor dem Rennen auf. Ohne saubere Zähne und ausreichend Schlaf fuhr er keinen Wettkampf (erschienen im WESER-KURIER am 13. Januar 2003).

Im Jahr 2005 kam es kurz nach Beginn der ersten Jagd zu einem schweren Sturz. Bahnprofi Scott McGrory musste ins Krankenhaus gebracht werden. In den Unfall waren auch Frank Marvulli und Jimmy Madsen verwickelt (erschienen im WESER-KURIER am 17. Januar 2005).

Die Kindernachmittag ist nicht nur für die Kinder ein Highlight. Auch die Radrennfahrer freuen sich auf die Begegnung mit ihren jungen Fans. Bruno Risi ging 2007 auf Tuchfühlung (erschienen im WESER-KURIER am 14. Januar 2007).

Pflege für die Sportlerbeine: Hier lässt sich Erik Mohs massieren (erschienen im WESER-KURIER am 12. Januar 2008).

Auch diese Seite des Sechstagerennens gibt es: Mitarbeiter entfernen jede Menge den Müll aus Halle 1 nach Ende der Veranstaltung (erschienen im WESER-KURIER am 16. Januar 2007).