Foto: Arne Mill/frontalvision.com





Team 11 - Bremen Eins

Hennig Bommel ist auf der Bahn und auf der Straße aktiv, er war auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 am Start. Dort belegte der 35-Jährige mit seinen Teamkollegen den fünften Rang in der Mannschaftsverfolgung. 2018 gab er sein Debüt bei den Bremer Sixdays. Bommels Teamkollege Robert Banusch sürtzte ebenfalls in Rotterdam und wird nicht in Bremen an den Start gehen.