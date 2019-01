Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sechstagerennen in Bremen Impressionen vom Sixdays Aufbau in der ÖVB-Arena

Die Sixdays Bremen starten am Donnerstag. Das Sechstagerennen findet alljährlich in der ÖVB-Arena statt, die eigens dafür umgebaut wird. Aus Holz entsteht ein Rennoval, in dem Radfahrer nach dem Startschuss um die besten Platzierungen kämpfen. Verantwortlich ist dafür seit 31 Jahren die Zimmerei von Lütcken. Wir zeigen Bilder aus der Halle.