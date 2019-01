Am vorletzten Abend der Sixdays wurde in der ÖVB-Arena nicht nur kräftig in die Pedale getreten, sondern auch gefeiert. Auf der Deka-Dance-Party gaben sich DJ Tobias Meisner und DJ Marco Fricke die Ehre. Außerdem waren noch Ever`so und Die Draufgänger mit dabei. Wir haben die Sause mit der Kamera begleitet.