Mit einem zünftigen Frühschoppen startete der Sonntag bei den Sixdays in der ÖVB-Arena. Für ausgelassene Partystimmung sorgten DJ Toddy und die Jungs von "Voxxclub", die in der Halle 4 die Bühnenbretter zum Beben brachten. Mit einer energiegeladenen Performance begeisterten die Volksrocker das Publikum und brachten die Zuschauer ordentlich in Schwung.