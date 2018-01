Bis vor zwei Jahren war Reiner Schnorfeil als Geschäftsführer des Berliner Sechstagerennenns tätig (hier beim Startschuss 2015), jetzt steigt er bei den Bremer Sixdays als Gesellschafter ein. (dpa)

Bei den Sixdays dreht sich beim Radfahren alles im Kreis, doch in anderer Hinsicht soll es jetzt nur in die eine Richtung gehen: nach vorne. Die Gruppe der Veranstalter ist zu diesem Zweck erweitert worden, wie am Mittwoch offiziell bestätigt wurde. Der WESER-KURIER hatte die wesentlichen Fakten bereits einen Tag zuvor veröffentlicht.

Demnach sind es fortan nicht nur die Stadt, die Bührmann-Gruppe und das Sicherheitsunternehmen Elko, die für das Sechstagerennen verantwortlich zeichnen. Hinzu kommen drei neue Gesellschafter, darunter Reiner Schnorfeil. Er ist Inhaber einer Marketingagentur in Harpstedt und war bis vor zwei Jahren Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des Berliner Sechstagerennens. Schnorfeil hat die Veranstaltung an die britische Gruppe Madison Sports Group verkauft.

Neben dem Harpstedter sind zwei Männer bei den Bremer Sixdays eingestiegen, die ohnehin bereits viel mit der ÖVB-Arena zu tun haben: Kadir Soytürk, der dort als Geschäftsführer der Firma Geschmackslabor für das Catering zuständig ist. Und Jens Wiegandt, Inhaber des Unternehmens AVM aus Schwanewede, das sich in der Arena um das Licht und den Ton kümmert.

"Damit gewinnen wir Expertise, Eventerfahrung, Vertriebskraft und noch mehr engagierte Mitstreiter", sagt Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der Event & Sport Nord GmbH (ESN), die das Sechstagerennen veranstaltet. Schneider ist zugleich Chef der Messe und neuerdings auch des Bremer Großmarktes. Die beiden städtischen Unternehmen sind zusammengelegt worden. Einen Namen für das neue Konstrukt gibt es noch nicht.

Über Schneider ist die Stadt seit sechs Jahren an den Sixdays beteiligt, nachdem der langjährige private Betreiber Frank Minder keinen neuen Vertrag mehr bekommen hatte. Damals stiegen auch die Bührmann-Gruppe und Elko ein. Bührmann hielt mit 50,1 Prozent die Mehrheit der Anteile. Elko kam auf 25 Prozent, die Stadt auf 24,9 Prozent. Bührmann soll sich dem Vernehmen nach weitgehend zurückgezogen haben und nur noch einen sehr kleinen Teil von ESN besitzen.

Schneider will auf Anfrage nicht verraten, wie stark die einzelnen Gesellschafter in dem gemeinsamen Unternehmen vertreten sind. „Darüber ist Stillschweigen vereinbart worden“, sagt der Geschäftsführer. Der Anteil der Stadt sei aber auf keinen Fall größer geworden. Als Bremen sich das erste Mal an den Sixdays beteiligt hatte, war das kritisch begleitet worden. Was privat war, sollte eigentlich privat bleiben, zumal nicht klar war, ob die damals kriselnde Veranstaltung ein dickes Defizit einfährt.

Weil es sich aber um eine Minderheit handelte, hinter der öffentliches Geld steckte, schien das Risiko überschaubar. Die neue von Schneider geführte Gesellschaft aus Messe und Großmarkt könnte bei den Sixdays nun aber durchaus für mehr geradestehen als bisher, wenigstens indirekt. Die Firma Geschmackslabor hat neben Kadir Soytür, einem der neuen Gesellschafter des Sechstagerennens, noch einen zweiten Geschäftsführer. Der Name: Hans Peter Schneider.

In der Pressemitteilung von Mittwoch wird neben Schneider auch Theo Bürmann zitiert: „Die Sixdays haben sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, den Turnaround geschafft und neue Generationen an das Event herangeführt, ohne altes Publikum zu verlieren“, erklärt der Unternehmer. Im Vergleich zu der Zeit, als Frank Minder die Veranstaltung organisierte, wird in der Tat mehr Sport geboten und in die Infrastruktur investiert.

Schnorfeil attestiert seinen neuen Partnern bei ESN, einen großartigen Job gemacht zu haben, wie er im Gespräch mit dem WESER-KURIER erklärt: „Die Sixdays haben wieder den alten Standard erreicht.“ Beeindruckend sei allein schon, wie groß die Fläche in den Messehallen sei, die mit Qualität bespielt werde. Für ihn sei das Engagement in der ÖVB-Arena wie ein Nach-Hause-Kommen.

Er habe in der Halle neun Jahre lang für die Vermarktung gearbeitet, zu Zeiten, als die Arena noch Stadthalle hieß. Schnorfeil ging 1996 nach Berlin. Er folgte dem früheren Bremer Stadthallen-Chef Heinz Seesing, der das Berliner Sechstagerennen übernommen hatte, und war zunächst nur für die Vermarktung zuständig. Später beerbte Schnorfeil Seesing auf dem Stuhl des Geschäftsführers der Veranstaltung. Nun schließt sich für ihn ein Kreis.