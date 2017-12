Thomas Reiter bei der WESER-KURIER-Konferenz "More Space" im Oktober 2017. (Frank Thomas Koch)

Der Auftakt zu den 54. Bremer Sixdays vom 11. bis 16. Januar 2018 in der ÖVB-Arena wird galaktisch, so viel ist schon mal klar. Immerhin gibt Astronaut Thomas Reiter, einer der wenigen Deutschen, die ins Weltall gereist sind, am Eröffnungstag den Startschuss ab.

Nach einer feierlichen Zeremonie mit sphärischer Musik, mit Bildern aus dem Weltall und einem hereinschwebenden Protagonisten im Raumanzug, der die Startpistole bringt, wird Reiter die 24 Profiradsportler auf die Bahn schicken. Der 59-Jährige war mehr als 350 Tage unter anderem auf der internationalen Raumstation ISS tätig und dabei insgesamt 14 Stunden an Außenbordeinsätzen beteiligt. Heute ist Reiter Berater des Generaldirektors der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Bei der Eröffnung der Sixdays steht ihm Dr. Fritz Merkle, Vorstandsmitglied des Raumfahrtkonzerns OHB SE, zur Seite. Damit bildet der Auftakt der Sixdays zugleich den Auftakt für das Raumfahrtjahr Bremen „Sternstunden 2018“ mit mehr als 50 Veranstaltungen und Angeboten, die den Bremern die Welt der Raumfahrt näherbringen wollen. Für die musikalische Begleitung sorgt das Produktionsteam Klangfeld. „Die Eröffnungsfeier soll ein Gesamtkunstwerk werden, deshalb sind alle Faktoren eng aufeinander abgestimmt“, erklärt Peter Rengel, der Leiter der Bremer Sixdays.