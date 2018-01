Theo Reinhardt an der Spitze des Feldes: Bislang hat der Berliner noch keine Sixdays gewonnen, aber das könnte sich 2018 in Bremen an der Seite von Kenny De Ketele ändern. (Frank Thomas Koch)

Zweifel hatte es immer gegeben, wenn die aktuellen Besucherzahlen des Bremer Sechstagerennens an der Wand des Presseraums zu lesen waren: Sind im Durchschnitt täglich wirklich mehr als 20.000 Menschen in die Hallen auf der Bürgerweide gekommen, um Party zu machen, die Radprofis zu feiern – und auch sich selbst?

Hohe Besucherzahlen signalisieren Erfolg einer Veranstaltung, sagen etwas aus über deren Attraktivität und sind ein wesentlicher Werbefaktor – für die Veranstaltung selbst, aber auch für eine Stadt. Seit 1965 beginnt in Bremen der Reigen an Großveranstaltungen jährlich mit den Sixdays. Sie gehören zur Stadt wie Osterwiese, Freimarkt und Weihnachtsmarkt, und tatsächlich kommen seit jeher auch Gäste aus dem Ausland, um Hallenradsport zu erleben.

An diesem Donnerstag wird sie wieder angeschossen: die fünfte Bremer Jahreszeit, wie die Fans die Sixdays liebevoll nennen. In der ÖVB-Arena kämpfen die Profis dann an sechs Tagen in Folge um jeden Rundengewinn, während in den benachbarten Hallen Party gemacht, gegessen und nicht wenig getrunken wird.

Die Sixdays sind sicherlich kein Fest für Feingeister, aber wer Stimmung erleben möchte, kommt auf seine Kosten. Und wenn einige Gäste im Scherz auch gerne sagen, dass die Radsportler das Einzige seien, was an diesen Tagen stören würde: Die sportliche Leistung der Männer, Frauen, Nachwuchsfahrer und der behinderten Sportler ist großartig.

Deutschlandweit gibt es nur noch zwei Veranstaltungen dieser Art, auf denen Hallenradsport der Spitzenklasse zu sehen ist: Anfang des Jahres in Bremen und einige Wochen später in Berlin. In vielen anderen Städten ist diese Tradition ausgestorben. München, Stuttgart, Köln, Dortmund und Frankfurt mussten ihre Rennen längst aus dem Wettkampfkalender streichen. Das finanzielle Risiko war zu groß.

Besondere Mischung

Warum trägt sich das Rennen in Bremen noch? Liegt es an der besonderen Mischung aus Sport und Unterhaltung? Oder an der besonderen Spezies von Bremern und Butenbremern? Es scheint, als ob die Sixdays an der Weser eigenen Gesetzen folgten. Was schon mit den Zuschauerzahlen anfing. Denn die Angaben, die die Veranstalter seit jeher machten, sorgten für eine gewisse Belustigung, wurden aber nie ernsthaft hinterfragt.

Im Medienzentrum hing ein Zettel an der Wand – und die Journalisten übernahmen die Zuschauerzahl oder ließen es bleiben. Es war nicht zu überprüfen, ob die Zahl auch nur annähernd stimmte. Trotzdem fand die Meldung, dass das Bremer Sechstagerennen einen neuen Zuschauerrekord verzeichnet hatte, in so manchem Jahr den Weg in die Schlagzeilen.

Im Januar 2011 änderte sich das Bild schlagartig. Auf einmal bekamen die Zuschauerzahlen Gewicht – dahingehend, dass der damalige Staatsrat im Bremer Wirtschaftsressort, Heiner Heseler, dem Veranstalter Frank Minder ausgerechnet am Schlussabend der Sixdays den Vorwurf machte, dass die Angaben nicht stimmen würden, sondern viel zu hoch angesetzt wären. Mit anderen Worten: Die Zahlen wären schlicht erlogen. Und das schon seit vielen Jahren.

Heselers Vorwurf war in zweierlei Hinsicht pikant: Zum einen hatte es immer Einigkeit darüber gegeben, die Zahlen nicht öffentlich diskutieren zu wollen. Aus gutem Grund: Die Zahlen der tatsächlich verkauften Karten waren stets mit kostenlosen Sponsoren- und Ehrenkarten aufgehübscht worden, wie Minder kurz nach Heselers Äußerung auch öffentlich zugab. Aus Sorge davor, noch weniger Karten verkaufen zu können, hätte man das Stillschweigen vereinbart.

Immer noch viele Gäste

Pikant war der Vorwurf aber auch deshalb, weil der Vertrag mit Frank Minder als Veranstalter am Ende der Sixdays 2011 ausgelaufen war und die Stadt selbst über die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) Interesse hatte, Frank Minder zu beerben. Minder wehrte sich juristisch zunächst heftig gegen die Ausbootung, räumte einige Wochen später aber das Feld.

Seit 2012 verantworten die Bremer Veranstaltungs- und Event GmbH (BVE) und die WFB mit einer Minderheitsbeteiligung die Traditionsveranstaltung. Unter der Führung von Theo Bührmann junior (BVE) und Hans Peter Schneider (WFB) hat sich bei den Sixdays einiges verändert. Vorbei sind die Zeiten, dass angeblich 125.000 Menschen das Sechstagerennen besucht haben. Die genannte Zahl liegt jetzt bei gut 50.000. Das sind immer noch viele Gäste, selbst unter Berücksichtigung der etwa 10.000 jugendlichen Fans, die sonnabends für ein volles Haus beim Kidsday sorgen, der einst einfach nur Kindernachmittag hieß.

Der Kidsday ist ein gutes Beispiel für die Veränderungen bei den Sixdays. Während die Profis früher sonnabends nur eine Zusatzeinheit vor dem Nachtpublikum der Zukunft fahren mussten, verpflichten die Veranstalter außer den Fahrern inzwischen auch Youtube-Stars für den Nachwuchs, der damit ein ganz spezielles eigenes Sixdays-Programm bekommt.

Montags morgens beim neu eingeführten Tag der Schulen kommen etwa 1000 Schüler mit ihren Lehrern in die ÖVB-Arena, um eine Einführung in den Sechstagerennsport zu erhalten und in kurzen Talkrunden mit Prominenten beispielsweise zu erfahren, wie wichtig der Leistungssport für die Entwicklung einer Persönlichkeit sein kann.

Bremer gehen einen neuen Weg

Natürlich verfolgen die Veranstalter mit ihren Neuerungen auch Werbung in eigener Sache. Das ist ebenso legitim wie notwendig. Und wenn die Angebote seriös und zudem professionell aufgezogen sind – und das sind sie in Bremen –, dürften beide Seiten und am Ende sogar der Radsport von diesem Engagement profitieren. Denn im Zuge wegfallender Sechstagerennen schwinden die Chancen, diese Sportart in Deutschland einem breiten Publikum zu präsentieren.

Die Bremer gehen da einen neuen Weg – mit Erfolg. Vor genau sieben Jahren hatten die jetzigen Veranstalter moniert, dass Frank Minder zu sehr auf Altes setzte. Sie beklagten sozusagen einen Renovierungsstau bei den Sixdays. Also entwickelten sie neue Formate wie den Tag der Schulen und das Jedermann-Rennen.

Dafür können sich Hobbyfahrer qualifizieren, die als Krönung am kommenden Montagabend in der ÖVB-Arena ihren eigenen Wettbewerb ausfahren. Ob es neues Publikum in die Hallen lockt? Wer weiß das schon. Aber die Jedermänner und -frauen gehören zu einer Radsport-Freizeitbewegung, der sich immer mehr Menschen verbunden fühlen.

Mannschaftsfahren 2020 olympisch

Auf jeden Fall haben die neuen Veranstalter mit dem Sportlichen Leiter Erik Weispfennig erreicht, dass die Bedeutung des Sports und damit die Bedeutung der Aktiven zugenommen hat. So sind die Frauen fester Bestandteil der Sixdays. 2018 fahren sie in Bremen erstmals wie die Männer in Zweiermannschaften – auch vor dem Hintergrund, dass dieses sogenannte Madison 2020 in Tokio eine olympische Sportart sein wird.

Bremen präsentiert außerdem die Nachwuchsfahrer der U 23 und der U 19, die Sprinter und die behinderten Radsportler, die Paracycler. Mehr Radsport im Rahmen der Sixdays geht nicht. Und vermutlich geht auch nicht mehr Party. Aber kann eine Veranstaltung schlecht oder unbeliebt sein, zu der Jahr für Jahr pro Abend wenigstens 5000 Gäste (am Schlusstag ohne Party) und manchmal auch 10.000 Gäste oder mehr an einem Freitag oder Sonnabend pilgern?

Letztlich ist es doch egal, ob der Zuschauer selbst oder ein Sponsor die Eintrittskarte bezahlt hat. Wenn die öffentliche Hand nicht draufzahlen muss und das Publikum seinen Spaß hat, sollte Bremen froh sein, wenn die Sixdays-Tradition auf der Bürgerweide noch lange weitergepflegt wird – am besten immer mit der Bereitschaft für etwas Neues.