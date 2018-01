Aufbauarbeiten: In der ÖVB-Arena wird noch fleißig geschraubt. (Frank Thomas Koch)

In der ÖVB-Arena hämmern und schrauben die Handwerker an der Bahn, im Foyer und in den benachbarten Hallen wirbeln die Arbeitskräfte, damit am Donnerstagabend Bremens aktuell größte Party losgehen kann: Zwei Tage vor dem Startschuss zu den 54. Sixdays ist es schwer vorstellbar, dass die Radfahrer über ein fertiges Holzoval und die Gäste an eingedeckten Tischen und aufgebauten Ständen essen und trinken können. „Wir werden rechtzeitig fertig, das kann ich versprechen“, sagt Peter Rengel.

Nach mehr als 20-jähriger Erfahrung beim Sechstagerennen ist der Leiter der Sixdays und Chef der ÖVB-Arena tiefenentspannt. Bislang haben sie es immer hinbekommen, und so wird es auch diesmal sein. Schließlich sind die Fahrer ja auch noch nicht da. Sechs von 24 sind am Dienstag noch beim Finale der Rotterdamer Sixdays im Einsatz – dann unter den Augen von Peter Rengel und seinem Sportlichen Leiter, Erik Weispfennig. Die Bremer Verantwortlichen machen sich selbst noch ein letztes Bild vom Leistungsstand ihrer Schützlinge. „Ich hoffe, dass da alles gut geht“, sagt Weispfennig - und meint, dass bitte kein Fahrer mehr verletzungsbedingt ausfallen möge.

Im Prinzip sind die Planungen nämlich abgeschlossen. Die Fahrerfelder bei den Profis, den Frauen, den U23- und den U19-Fahrern sowie den Sprintern sind komplett. Allerdings wäre Weispfennig auf den kurzfristigen Ausfall eines Fahrers natürlich vorbereitet. Läuft alles normal, traut der Sportliche Leiter wenigstens der Hälfte seiner zwölf Teams den Sprung aufs Siegerpodest zu. Sechs Teams könnten wenigstens Dritter werden, drei oder vier dürften am Ende um den Gesamtsieg fahren, glaubt Weispfennig.

Große Chancen haben Morgan Kneisky/Leigh Howard, Christian Grasmann/Jesper Morkov, Wim Stroetinga/Robbe Ghys, Moreno De Pauw/Leif Lampater und Kenny De Ketele/Theo Reinhardt. Auf einen Topfavoriten wollte sich der Sportliche Leiter aber nicht festlegen, denn seine Maxime lautet seit Jahren: Die Mannschaften sollen einigermaßen ausgeglichen sein, damit kein Duo von Anfang an der Konkurrenz davon fährt.

Wenn alles glatt geht, werden am Donnerstag um 20.45 Uhr die Fahrer vorgestellt. Nach einer galaktischen Einstimmung mit entsprechenden Licht- und Klangeffekten in der ÖVB-Arena werden der deutsche Astronaut Thomas Reiter und Fritz Merkle vom Bremer Raumfahrtunternehmen OHB um 21.10 Uhr die Radfahrer auf ihre sechstägige Reise schicken.