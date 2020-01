Seit 55 Jahren ganz vorn mit dabei: das beliebte Sechstagerennen in der Stadthalle, heute ÖVB-Arena. (TN-Werkfoto)

Gut gelaunt führte SPD-Fraktionschef Richard Boljahn am 26. Oktober 1964 die Vertreter der Presse durch die fast fertige Stadthalle. Dass die Mehrzweckhalle lange Jahre ein Zankapfel der Bremer Politik gewesen war, sollte jetzt tunlichst vergessen sein. Doch wie den Journalisten das neue Bauwerk so richtig schmackhaft machen? Am besten durch den vorzeitigen Einbau der 166,6 Meter langen Radrennbahn für das erste Bremer Sechstagerennen im Januar 1965. Der PR-Trick verfehlte seine Wirkung nicht, zumal der joviale Boljahn als geistiger Vater der Stadthalle auch noch mit einem lukrativen Wetteinsatz lockte. Sein vollmundiges Angebot: „Ich zahle 500 Mark dem Journalisten, der auf dieser Bahn eine Runde mit einem Fahrrad dreht.“ Wegen der steilen Kurven kein einfaches Unterfangen.

Die begann schon, als noch das kostspielige Hochrad die Szene beherrschte. 1881 wurde an der Weser der erste Radfahrverein gegründet, bis 1897 folgten mehr als ein Dutzend weitere mit mehr als 1000 Mitgliedern. Einen wichtigen Impuls für die rasante Verbreitung des Radfahrens gab 1888 die Einführung des Dunlop-Luftreifens für die massentauglichen, weil preisgünstigen, Niederräder. Kaum zufällig erfreute sich erst in diesen Jahren der Radsport immer größerer Beliebtheit, entwickelten sich Radrennveranstaltungen innerhalb kurzer Zeit zum Massenspektakel.

Die Begeisterung für den Radrennsport machte auch vor Bremen nicht Halt. Ein findiger Geschäftsmann stampfte bereits 1885 eine erste hölzerne Radrennbahn aus dem Boden. Die Anlage befand sich hinter der Schleifmühle im damals noch unbebauten Areal zwischen Bahndamm, Parkallee und dem Barkhof. Freilich hatte die 250 Meter lange Bahn noch keine überhöhten Kurven wie heute üblich. Etliche Jahre pilgerten die radsportbegeisterten Bremer zu den dortigen Veranstaltungen, gleichgültig, ob es sich um Steher- oder Sprinterrennen handelte, im zeitgenössischen Jargon als Fliegerrennen bezeichnet.

Schon damals spielte auch der Eventcharakter eine große Rolle. Das lässt sich am Besuch eines gewissen William F. Cody ablesen, besser bekannt als Buffalo Bill. Der berühmte amerikanische Bisonjäger tingelte mit seiner Wildwestshow mehrfach durch Europa, im September 1890 gab er einen viel beachteten Gastauftritt auf der Schleifmühlen-Bahn. Dabei ließ er sich auf ein Wettrennen mit dem Sohn eines Bäckermeisters ein. Zu seinem Verdruss hatte er dabei das Nachsehen. Nach seiner Schlappe gab er eine angebliche Indianer-Weisheit über das Radfahren zum Besten: „Fauler weißer Mann, setzt sich hin und geht.“

Das Ende dieser ersten Bremer Radrennbahn kam 1899 mit dem rasanten Wachstum der Stadt. Für die Errichtung herrschaftlicher Wohnhäuser waren die stadtnahen Gebiete höchst attraktiv, eine Sportstätte stand da nur im Weg. Erst im Herbst 1910 sorgte ein Berliner Unternehmer mit dem legendären „Nudeltopf“ in Sielers Festsälen (dem früheren Schützenhof) an der Pappelstraße, für Abhilfe. „Nudeltopf“ deshalb, weil die Kurvenüberhöhung bei 43 Grad lag und die Zuschauer sich bei einer Bahnlänge von nur knapp 100 Metern enorm recken mussten, um vom Wettkampfgeschehen etwas mitzubekommen. Zur Eröffnung gab es das erste Sechstagerennen auf Bremer Boden. Allerdings nur als Einmal-Ereignis. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Wohin nun? Als man sich wieder Gedanken um Radsportstätten machen konnte, fand sich 1926 ein geeignetes Gelände an der Habenhauser Landstraße. Für 90 000 Mark ließ der Verein Bremer Stadion eine anspruchsvolle Holzpiste erbauen. Wie die frühere Schleifmühlen-Bahn hatte auch die neue Strecke eine Länge von 250 Metern, diesmal aber auch erhöhte 40-Grad-Kurven. Freilich erwuchs der neuen Radrennbahn schon bald unliebsame Konkurrenz, seit 1928 fanden parallel Wettkämpfe auf der neuen Aschenbahn im Weserstadion statt.

Zu diesem Zeitpunkt steckte der Radsport bereits in einer handfesten Krise. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich immer mehr arbeitslose junge Männer im Radsport versucht, doch mangelndes Talent drückte die Leistungen. Weit verbreitete Korruption unter den Radsportfunktionären tat ein Übriges, um zum Niedergang des Radsports beizutragen. Vor dem Ersten Weltkrieg neben Boxen noch die populärste Sportart, war der gute Ruf innerhalb kürzester Zeit verspielt. Als auch noch die Weltwirtschaftskrise hinzukam, mussten zahlreiche der rund 120 deutschen Rennbahnen ihren Betrieb einstellen.

Verschont blieben einstweilen noch die Sechstagerennen. Doch nach 1933 sank auch deren Stern. Mit dem Dritten Reich hat das nur in zweiter Linie zu tun, ein Verbot hat es entgegen landläufiger Meinung nie gegeben. Immerhin boten gerade Sportveranstaltungen den neuen Machthabern einen willkommenen Anlass zur Selbstinszenierung. Warum also den international renommierten Sechstagerennen einen Riegel vorschieben? Dem Kalkül der NS-Propaganda entsprach das nicht. Dennoch gab es ideologische Vorbehalte: gegen den Profiradsport überhaupt wie auch gegen dessen Kommerzialisierung. Strenge Restriktionen wie das Aus für Trikotwerbung verleideten ausländischen Profiradlern die Lust an der Teilnahme. Mit ihrem Fernbleiben ließ auch das Zuschauerinteresse nach. Die unvermeidliche Folge: Sechstagerennen machten sich nicht mehr bezahlt.

Das bekam auch die Anlage an der Habenhauser Landstraße zu spüren. Im selben Jahr, als zum vorerst letzten Mal in Deutschland ein Sechstagerennen ausgetragen wurde, war es auch vorbei mit der dritten Bremer Radrennbahn: 1934 wurde die Anlage abgetragen.

Doch nicht nur in Deutschland hatten die Sechstagerennen ihren Zenit überschritten. Auch im Ausland ließ die Zugkraft des einst so beliebten Sportspektakels in den 1930er-Jahren spürbar nach. In Amerika wurden die jährlichen Sixes erst in Boston (1933), dann in Detroit (1936) und New York (1939) eingestellt. Als Auslöser gilt vor allem die Große Depression, aber auch der Siegeszug des Automobils. Der Motorsport lief dem Radsport den Rang ab.

Das Erstaunliche: In den beiden Mutterländern des Bahnradsports, Großbritannien und USA, hatten es die Sixdays nach dem Zweiten Weltkrieg ungleich schwerer als in Deutschland. Erst nach einer Auszeit von 22 Jahren fand 1961 in New York wieder ein Sechstagerennen statt. Doch alle Versuche, dem Bahnradsport jenseits des großen Teichs neues Leben einzuhauchen, scheiterten an mangelndem Publikumszuspruch. Kaum besser erging es den Veranstaltern in England. Zwar feierte das jährliche Sechstagerennen in London 1967 ein Comeback, konnte sich aber nur bis 1980 halten.

Ganz anders im kriegszerstörten Deutschland. Es schien fast so, als dürsteten die Menschen nach einem Spektakel, das sowohl Volksfest- als auch Wettbewerbscharakter hatte. Fünfzehn Jahre habe es in Deutschland kein Sechstagerennen mehr gegeben, resümierte der WESER-KURIER im April 1949. Und fuhr fort: „Aber jetzt dürfen wir wieder.“ Da passte es ganz gut, dass die NS-Propaganda mit den Sechstagerennen kein Schindluder getrieben hatte.

Wie in den goldenen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erfreute sich der Radsport nach 1945 wieder großer Popularität. Im August 1947 fand im Weserstadion das erste Nachkriegsrennen vor über 10 000 Zuschauern statt. Auch Straßenrennen im Stadtgebiet waren ein Publikumsmagnet, so noch 1952 auf der Bismarckstraße.

Die Begeisterung war da, warum also kein Sechstagerennen in Bremen? Der Erfolg der ersten Bremer Sixdays vom 7. bis 13. Januar 1965 gab den Veranstaltern recht. Seither haben sich die Sechstagerennen als Bremer Markenzeichen etabliert. Während vergleichbare Veranstaltungen auf der Strecke geblieben sind, läuft es in Bremen noch immer rund.