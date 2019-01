Und jetzt doch wieder im Fahrerfeld: Melvin van Zijl (links), hier 2017 mit Hans Pirius unterwegs, ist nach zahlreichen Ausfällen der vorerst letzte Sixdays-Nachrücker. (Frank T. Koch)

Nein, nein, sagt Erik Weispfennig. Als Bittsteller käme er sich nicht vor. Ein solches Dementi scheint durchaus angebracht. Denn wenn man sich vorstellt, dass der Sportliche Leiter der an diesem Donnerstag startenden Bremer Sixdays zuletzt auf sehr viele Anfragen sehr viel Absagen erhalten hat, dann hat man sich das genau richtig vorgestellt.

Weispfennig musste umstellen, wie selten zuvor, vielleicht nie zuvor, ein Sixdays-Manager umstellen musste. Kurz vor der ersten Jagd durch die ÖVB-Arena waren gleich drei der 24 Profis für das Rennen in Bremen ausgefallen. Yoeri Havik, weil er vom Nationaltrainer angefordert wurde, Kenny De Ketele und Richard Banusch, weil sie im Rotterdamer Sechstagerrennen stürzten. Seit diesem Mittwoch stehen die Alternativen fest. Marc Hester, Mathias Malmberg, Melvin van Zjl.

Er habe „alle möglichen“ Team-Manager und Nationaltrainer anrufen müssen, um Ersatz auf dem gewünschten Niveau zu erhalten, berichtet Weispfennig. Das gewünschte sportliche Niveau: gehoben. Schließlich wollte der Sixdays-Sportchef weder das Angebot fürs Publikum noch den eigenen Anspruch herunterschrauben. Er wollte ein Fahrerfeld auf die Bahn bringen, in dem es fünf bis sechs potenzielle Zweier-Teams gibt, die für einen Platz auf dem Siegerpodest infrage kommen.

Ein solches Feld ist das nun neue Feld immer noch, sagt Weispfennig. Man kenne sich gut in der Manager-Szene, man helfe sich, so man kann. Das einzige Problem war halt, dass viele Manager und Nationaltrainer nicht helfen konnten. Das Bremer Feld sieht nun ein bisschen so aus, als hätte es kurz vor der Reise um die Bremer Bahn noch eine Reise nach Jerusalem unternommen. Im sprichwörtlichen Sinne, versteht sich.

Melvin van Zijl, ein niederländischer Bahn- und Straßenfahrer, folge auf den verletzten Kenny De Ketele, meldete am Mittwochmittag die Medienabteilung. Damit war Weispfennigs Puzzlearbeit nur sehr grob beschrieben. Er habe schauen müssen, wer mit wem zusammenpasse, und er habe dazu auch mit den Fahrern gesprochen. Denen gegenüber er „ja nicht als der General“ auftrete. Ein bisschen Feldherr musste Weispfennig aber schon spielen. Oder wenigstens Schach. Ja, es habe schon Ähnlichkeit mit dem Verschieben von Schachfiguren gehabt, sagt er über die Wer-mit-wem-Bastelei.

Weispfennig lobt Hester und van Zijl

Jedenfalls fährt jetzt Vorjahressieger Theo Reinhardt nicht mit Vorjahressieger-Partner Kenny De Ketele und auch nicht mit dem als De-Ketele-Ersatz verpflichteten Melvin van Zijl. Sondern mit dem Bremen-Kenner Marc Hester. Der Däne war schon oft am Start in Bremen, zuletzt 2014. An der Seite von Andreas Müller war er Dritter geworden. Wieder mal Dritter. Dritte und vierte Plätze hat Hester geradezu gesammelt hier. Diesmal könnte es mehr werden. Weispfennig hatte sich am Dienstag in Rotterdam davon überzeugen können, dass Hester sehr gut drauf ist. Mit seinem Landsmann Lasse Norman-Hansen führte er lange, ehe er im Finale noch vom niederländisch-französischen Paar Niki Terpstra/Thomas Boudat abgefangen wurde.

Der kurzfristige Ausfall des Partners muss für Madison-Weltmeister Reinhardt also nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Chancen auf eine Titelverteidigung gesunken sind. „Obwohl man das ja immer erst nach ein paar Tagen abschätzen kann“, sagt Weispfennig. Die Bremer Bahn ist technisch äußerst anspruchsvoll, weil bei nur 166 Meter Länge die Kurven besonders steil und eng sind. Nur wenige Rennfahrer würden das wohl eine Komfort-Länge nennen.

Die meisten der Rennfahrer, von denen fast ein Drittel aus Benelux-Ländern stammt, trifft an diesem Donnerstag in Bremen ein, einige haben bereits am Mittwoch eingecheckt. De-Ketele-Nachrücker Melvin van Zijl, der nun also nicht an der Seite von Theo Reinhardt antritt, tritt nach Fertigstellung von Weispfennigs Puzzle jetzt in einer Benelux-Kombination an. Der Holländer van Zijl, zuletzt 2017 in Bremen unterwegs, versucht sich gemeinsam mit dem Belgier Jules Hesters.

Laut Weispfennig zählte der 27-jährige van Zijl zu den stärksten Fahrern in Rotterdam. „Wenn Melvin und Jules gut harmonieren, gehören sie definitiv zu den spannendsten Paarungen im Feld“, ließ sich Weispfennig am Mittwoch von der Presseabteilung zitieren. Gegenüber dem WESER-KURIER ergänzte der Sportchef: „Melvin kommt jetzt ins beste Sechstage-Alter. Er ist ein sehr guter Ersatz.“ Wie gut? Ab diesem Donnerstagabend zu verfolgen in der ÖVB-Arena.