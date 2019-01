Am Montag gibt es bei den Sixdays noch einmal zwei sportliche Sessions. (Frank Thomas Koch)

Am Montag, 14. Januar, laden die Sixdays Bremen zum Tag der Schulen. Dann können wieder Schülerinnen und Schüler aus Bremen und umzu Radsport erleben, Selfies mit Profis knipsen oder in einer Talkrunde mit dem Thema "Fit durch gesunde Ernährung – Wie ernähre ich mich richtig, um im Training und in der Schule gute Leistung zu bringen?" alles über die Welt des Bahnradsports erfahren.

Sportlich wird es am Montag bereits ab 10 Uhr, dann beginnt die zweite Etappe des U23-Cups. Die Wettkämpfe am Vormittag dauern bis rund 13 Uhr, dann gibt es eine Pause, ehe es ab 18:30 Uhr weitergeht. Bis 0:35 Uhr werden verschiedene Rennen gefahren, ehe dann der Tagessieger gekürt wird.

Das Showprogramm wird auch am Montag wieder ab 18:30 Uhr von DJ Toddy eröffnet. Bei der Deka-Dance-Party sind DJ Tobias Meisner und DJ Marco Fricke am Start. Außerdem sind noch Ever`so und Die Draufgänger am Montag zu sehen.