Das Bremer Sechstagerennen wird in diesem Jahr zum 55. Mal ausgetragen. (Daniel Chatard)

Auftakt bei den Sixdays Bremen. Am Donnerstag, 10. Januar, beginnt das Sechstagerennen in der ÖVB-Arena. Es ist die insgesamt 55. Ausgabe des traditionsreichen Radsportevents.

Folgendes Programm wartet am Eröffnungsabend auf die Fans: Der Einlass in die ÖVB-Arena beginnt ab 19 Uhr. Gegen etwa 20:45 Uhr werden die verschiedenen Fahrer der diesjährigen Ausgabe vorgestellt. Der Startschuss für das Rennen soll dann um 21:10 Uhr fallen. Howard Carpendale und das DJ-Duo Gestört aber geil werden die Sixdays offiziell eröffnen.

Danach beginnen die sportlichen Wettkämpfe. Am Auftaktabend sind darunter ein Ausscheidungsfahren, eine große Jagd, mehrere Sprints, ein Zeitfahren und zwei Dernyrennen. Gegen 0:30 Uhr wird der beste der Sprinter gekürt, eine halbe Stunde später wird dann der Tagessieger bekannt gegeben.

Im Showprogramm tritt ab 19 Uhr DJ Toddy in der Halle 4 auf, um 22:35 Uhr gibt Howard Carpendale ein Konzert in der ÖVB-Arena und um 23 Uhr folgt dann Gestört aber geil - wieder in der Halle 4. Den Ausklang des Abends begleitet dann, ebenfalls dort, wieder DJ Toddy. Weitere Informationen zum sportlichen und zum Showprogramm gibt es auf der Veranstaltungswebseite.