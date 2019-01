Mehr als neun Stunden Radsport stehen am Samstag bei den Bremer Sixdays auf dem Programm. Bereits ab 11.45 Uhr geht es in der ÖVB-Arena los. Zunächst findet der am Freitag begonnene Andy-Kappes-Cup seine Fortsetzung.

Der Samstag ist Kidsday bei den Sixdays. (Philipp Hannappel)

Außerdem ist am Samstag Kidsday beim Sechstagerennen. Kinder können sich in der Zeit von 11.45 Uhr bis 16 Uhr schminken lassen, tanzen und Spaß haben. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von Youtube-Star "Herrh" und The Voice Kids Teilnehmerin Maxima Clavey. Außerdem kündigen die Veranstalter auf der Webseite noch eine Überraschung an.

Aus sportlicher Sicht finden am Vormittag noch zwei Dernyrennen, mehrere Sprints und ein Frauenrennen statt. Nach dem Temporennen ist dann eine Pause, ehe es ab 19.30 Uhr im Rennoval weitergeht. Dann findet ein weiteres Frauenrennen statt, es gibt eine Große Jagd, ein Zeitfahren und erneut Sprints. Tagessiegerehrung ist dann um 1.30 Uhr.

Musikalisch wird auch der Samstag von DJ Toddy ab 19 Uhr eröffnet, er beschließt auch den Abend ab 2 Uhr. Bei der Deak-Dance-Party legen DJ Tobias Meisner, Jerry Jay und DJ Hornee auf. In der ÖVB-Arena treten Ever'so um 19.50 Uhr, 21.45 Uhr und um 0.20 Uhr auf. Weitere Informationen zum sportlichen und zum Showprogramm gibt es auf der Veranstaltungswebseite.