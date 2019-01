Den Profis bei den Sixdays zuzuschauen ist gleichermaßen spannend als auch nervenaufreibend. (Frank Thomas Koch)

Mein Freund Rüdiger ist gerade 60 geworden. Wir sind von der ersten Klasse in St. Magnus bis zum Abitur in Vegesack zusammen zur Schule gegangen und pflegen unseren Kontakt bis heute. Wenn die Sixdays laufen, denke ich besonders an Rüdiger. Denn mit ihm verbinde ich meinen unangenehmsten Moment auf einem Fahrrad. Doch davon später.

Wenn ich mir in der ÖVB-Arena die Profis anschaue, wie sie übers Oval rasen, können sie in ihrem Leben eigentlich nichts anderes gemacht haben. Ihre Bestimmung muss von Geburt an das Radfahren gewesen sein. Meine war es definitiv nicht. Übrigens auch nicht die meines Kollegen und Kolumnen-Partners Olaf, dessen erster Allein-Fahrversuch auf einem Minifahrrad in Rostock einst an einem Betonpfahl endete.

Olaf war sechs, als das passierte. Radstar Iljo Keisse weiß nicht mehr, wann er erstmals auf dem Rad saß. Aber schon mit acht oder neun habe ihm die Holzbahn im heimischen Gent gehört. Während sich deutsche Kinder früher auf der Straße, auf dem Spiel- oder Sportplatz tummelten, spielte der junge Iljo auf der Radrennbahn. Nicht nur, aber natürlich auch mit und auf dem Rad.

Ähnlich wie Keisse, hat es auch Theo Reinhardt inzwischen zu beträchtlichem Ruhm auf dem Rad gebracht. Er ist amtierender Weltmeister im Madison. Und fing einst, wie ich, auf einem Zweirad mit Stützrädern an – auf einem Campingplatz. Und der 28-Jährige kann sich auch noch gut daran erinnern, dass er später gleich in seinem ersten Wettkampfrennen stürzte.

Berauscht vom Tempo

Ähnliche Erfahrungen hat Erik Weispfennig gemacht. Als er 1977 mit acht Jahren erstmals auf einem Rennrad saß, hat's ihn gleich geschmissen. Berauscht vom Tempo mit so einer Maschine, versuchte er sich auf einer Sandpiste. Keine gute Idee, aber auch keine schlimmeren Folgen! Weispfennig, heute Sportlicher Leiter in Bremen, wurde im Jahr 2000 Weltmeister im Madison.

Von so einem Titel habe ich nie geträumt. Vielleicht fehlte mir das Talent, vielleicht lag es an diesem vermaledeiten Erlebnis mit dem Rad meines Freundes in der Weizenfurt in St. Magnus. Zur Erklärung für Butenbremer: Die Weizenfurt ist kein Agrargebiet im Norden Bremens, sondern der Name der Straße, in der ich aufwuchs. Schmerzhafte Erfahrungen hatte ich bis zu jenem Nachmittag Mitte der 1960er-Jahre nur mit meinem Roller gemacht, an dessen Lenker ich nach einem gravierenden technischen Fehler zwei Milchzähne eingebüßt hatte.

Rüdiger hatte, in meinem Freundeskreis eine wahre Attraktion, ein 26-Zoll-Fahrrad mit Gangschaltung, ich ein 24er ohne und wollte deshalb einfach mal tauschen. Ich hatte Lust auf, aber keine Ahnung von Gangschaltungen. Und so wurde mir der Leerlauf zum Verhängnis. Ohne Bremse und folglich in Panik, knallte ich mit Rüdigers mir zu großem Rad gegen einen Kantstein und schoss unvermittelt vom Sattel auf die Querstange des Rahmens. Ein Sturz der besonderen Art – mit Nachhaltigkeit bis heute!