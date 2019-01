Die Sixdays Bremen sind auch wegen ihrer Partynächte bekannt und beliebt. (Daniel Chatard)

Am zweiten Tag der Sixdays, also am Freitag, 11. Januar, findet die erste Deka-Dance-Party statt. Der Eintritt zu der Feier kostet sieben Euro, Beginn ist um 21 Uhr in der Halle 3.

Was sonst noch los ist

Der Freitag in der ÖVB-Arena beginnt auch wieder um 19 Uhr, dann gibt es zunächst den Andy-Kappes-Cup, der dem gleichnamingem ehemaligen Profiradfahrer gewidmet ist, der im vergangenen Jahr verstarb.

Ein erstes Highlight bringt dann um 21:35 Uhr das Rennen der Sieger. Weiter geht es dann mit verschiedenen Sprints, Dernyrennen und einem Zeitfahren. Tagessiegerehrung ist um 0:40 Uhr geplant.

Showtechnisch wird der Abend von DJ Toddy in der Halle 4 ab 19 Uhr eingeläutet, bei der Deka-Dance-Party legen DJ Tobias Meisner, Jerry Jay und DJ Hornee auf. In der ÖVB-Arena treten Ever'so ab 21:55 Uhr und ab 23:05 Uhr auf. Weitere Informationen zum sportlichen und zum Showprogramm gibt es auf der Veranstaltungswebseite.