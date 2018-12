Der sechsmalige Sieger der Bremer Sixdays verstarb im Alter von 52 Jahren. (Roland Scheitz)

Ob es einen wie ihn heute noch geben könnte? Einen Radsportler, der sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn große Erfolge feiert? Andreas Kappes wird diese Frage nicht mehr diskutieren können. Völlig überraschend ist der 52-jährige Bremer in der Nacht zu Dienstag auf tragische Weise ums Lebengekommen. Gestorben möglicherweise aufgrund einer allergischen Reaktion nach einem Wespenstich in den Kopf.

Am Dienstagnachmittag scheint es, als ob ganz Radsport-Deutschland trauert. Prominente Kollegen würdigen „Andi“ Kappes in den Sozialen Medien ebenso wie viele Fans. Sie haben ihn nicht vergessen, obwohl inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen sind, dass Kappes seine aktive Laufbahn beendet hat. Da war er 42 und startete in einen Lebensabschnitt, der für ihn härter werden sollte als so manches Rennen.

„Er war sehr fleißig, ein großes Talent und ein guter Rennfahrer“

Auf dem Rennrad hatte Kappes alles selbst in der Hand – oder besser gesagt: in den Beinen. Da wusste er, was ihn erwartet. Da war er in seinem Metier. „Er war sehr fleißig, ein großes Talent und ein guter Rennfahrer“, sagt Frank Minder. Bremens „Mr. Sixdays“, seit den 1970er-Jahren in leitender Funktion beim Bremer Sechstagerennen tätig und 15 Jahre bis 2011 dessen Veranstalter, hat Kappes schon als Kind kennen gelernt. Es war wohl kein Zufall, dass der Profi 1987 seine ersten Sixdays in der Bremer Stadthalle fuhr. Und 2008 auch seine letzten von insgesamt 115. Sechsmal hatte er in Bremen gewonnen, doch auf der Zielgeraden seiner Karriere zählte er längst nicht mehr zu den Siegfahrern. „Ich hätte vielleicht schon vor zwei Jahren aufhören sollen“, sagte er damals. Vielleicht hatte er das Ende so lange hinausgezögert, weil er ahnte: Das neue Leben, es wird schwer werden für ihn.

Andreas Kappes hatte als Jugendlicher voll auf die Karte „Leistungssport“ gesetzt. Als Sohn der Berliner Radsportlegende Werner Kappes einen Tag vor Heiligabend 1965 geboren, war ihm das Talent offenbar in die Wiege gelegt. Und der Vater, obwohl nie Trainer von Andreas, achtete darauf, dass sein Sohn sportlich vielseitig ausgebildet wird. Handball erst in Huchting beim dortigen TuS, wo die Familie zunächst lebte, und später nach dem Umzug nach Arbergen bei der SG Bremen-Ost; Schwimmen beim SV Bremen von 1910; Radfahren bei der RRG Bremen. „Mein Bruder war in allen Sportarten richtig gut“, sagt Kathrin Kappes (47), Andreas‘ jüngere Schwester.

Während es Andreas Kappes nach seinem Sieg 1983 im Punktefahren bei der WM der Junioren in Neuseeland wegen der Karriere zum PSV Köln in eine der damaligen deutschen Radsport-Hochburgen zog, blieben Eltern und Schwester in Bremen. In Arbergen ereilte sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes und Bruders. DieLebensgefährtin von Andreas Kappes hatte angerufen und geschildert, wie der 52-Jährige abends noch nach einem Wespennest vor seinem Wohnhaus geschaut hatte. „Andreas war ein Typ, der alles allein angefasst hat“, sagt Kathrin Kappes. Sie beschreibt ihren Bruder als einen Menschen, der selbst zwar ausgesprochen hilfreich war, dieHilfe anderer aber nicht gerade suchte. „Er hat sich auch bei einem Rippenbruch schon mal selbst erstversorgt“, sagt die47-Jährige. Er hatte erlebt, was Ärzte in so einer Situation machen – also half er sich selbst.

„Er war sehr zielgerichtet, er musste einen starken Willen haben“, sagt Heinz Bandener, der 1983, als Kappes den WM-Titel gewann, Landestrainer in Bremen und damit einer der Trainer des jungen Sportlers war. „Man konnte damals schon merken, dass Andi nichts hinnahm, ohne es zu hinterfragen.“ Kappes war offenbar kein bequemer Mensch – weder im Umgang mit ihm noch im buchstäblichen Sinn. „Er war sehr ehrgeizig“, sagt Bandener, „vor demFernseher sitzend, hat er noch Kraftübungen gemacht.“

Der Tag des Abschiedes: Andreas Kappes bei den Sixdays in Bremen 2008. (Roland Scheitz)

„Er war sehr beliebt“, sagt Kathrin Kappes, während sie am Dienstag bei Facebook den Eingang der Trauerbekundungen verfolgt. „Er konnte aber auch anecken.“ Es sei ganz im Sinne ihres Bruders gewesen, dass man „offen und ehrlich, aber auch direkt miteinander redet“. Die Botschaft dahinter: Wer seine Meinung klar äußert, macht sich nicht immer beliebt.

Ein Familienmensch

Doch das war Andreas Kappes egal. Nicht egal war ihm seine Familie. Auch wenn sie sich wegen der räumlichen Distanz zwischen den Wohnorten Köln und Bremen nicht so oft sehen konnten, waren sie sich doch sehr nahe. Als die Eltern und die Schwester vor Kurzem im französischen Biscarosse in der Nähe von Bordeaux wieder ihren traditionellen Campingurlaub machten, rief Andreas Kappes täglich an und erkundigte sich nach dem Befinden seiner Lieben.

So wie die Familie während seiner Karriere immer hinter ihm gestanden hatte, stand er hinter ihr. „Zu seinen Rennen sind wir immer gemeinsam gefahren“, erinnert sich Kathrin an diegemeinsame Jugendzeit. „Meine Eltern haben alles für ihn gemacht.“ Der Vater hatte ihn zum Rennsport gebracht und sorgte dafür, dass das Material in Ordnung war. Mutter und Schwester standen ihm ebenfalls zur Seite.

Die Mutter war nicht nur in jungen Jahren wichtig für ihren Sohn, sondern auch noch im vergangenen Jahr, als Andreas Kappes sogar den Verlust eines Beines befürchten musste. Als Folge einer früheren Verletzung litt Andreas Kappes an einer schweren Thrombose. „Da hat er ganz viel Trost bei unserer Mutter gesucht“, sagt Kathrin Kappes. Die Angst ihres Bruders sei eine große Belastung für Mutter und Sohn gewesen. Andreas Kappes überstand diese schwere Zeit ebenso wie die Trennung von seiner Ehefrau und Mutter seiner beiden Kinder vor etwa zehn Jahren.

Zwei erfolgreiche Typen: Andreas Kappes vor dem Startschuss der Bremer Sixdays 1991 mit Fernsehstar David Hasselhoff. (Jochen Stoss)

Weitaus schwieriger war seit 2008 allerdings die Gestaltung des Lebens nach dem Leistungssport. Das bedingungslose Setzen auf die eine Karte sollte sich für Andreas Kappes rächen. In Köln arbeitete er zwischenzeitlich als Fensterputzer. DieTätigkeit für eine Firma, dieTrainingskontrollsysteme für Rennfahrer herstellte, ließ ihn auf eine dauerhafte Rückkehr in den Radsport hoffen.

Das Leben nach dem Leistungssport

Doch wirklicher Erfolg sollte sich im Berufsalltag für Andreas Kappes nicht einstellen. Seit Herbst vergangenen Jahres arbeitete der ehemalige Profi als Fahrer im Gartenbauunternehmen von Stephan Hilgers. Er ist der Vorsitzende des Neusser Radfahrervereins, der an diesem Mittwoch zum 17. Mal die Tour de Neuss veranstaltet. Zum 15. Mal hatte Andreas Kappes das Fahrerfeld zusammengestellt, zu dem neben André Greipel sieben weitere Teilnehmer an der diesjährigen Tour de France gehören. Sie sind dabei, während der Sportliche Leiter auf ewig fehlen wird.

Wie sehr sich Andreas Kappes in den vergangenen zehn Jahren durchs Lebengekämpft hat, lassen Aussagen erahnen, die er Anfang dieses Jahres in einem Interview mit dem „Stadtmagazin Bremen“ getätigt hat. „Seit ich aufgehört habe als Profi, bin ich im Grunde freiberuflich unterwegs und mache sozusagen alles, was ich bekomme“, hieß es im Januar-Heft. Und an anderer Stelle: „Ich würde gern mehr machen im Radsport. Bisher fehlen allerdings dieAnfragen.“ Und auf die Frage, ob ihm der Radsportzirkus fehle: „In Bremen wurde ich als Lokalmatador gefeiert. Plötzlich ist alles weg und man muss um Anerkennung kämpfen – das ist schon schwierig.“

Wenigstens in seiner Familie hat Andreas Kappes diesen Kampf nie kämpfen müssen. Doch selbst das Abschiednehmen nach seinem plötzlichen Tod verläuft nicht so reibungslos wie viele seiner Rennen. Ob die Familie den Weg von Bremen nach Neuss antreten wird, weiß Kathrin Kappes an diesem traurigen Dienstagnachmittag noch nicht. Weil ihr Bruder obduziert werden soll, um diegenaue Todesursache herauszufinden, können sich die Angehörigen noch nicht von Andreas Kappes verabschieden.