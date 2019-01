Robert Förstemann zog sich bei seinem Sturz bei den Sixdays mehrere Brüche zu. (Christophe Karaba / dpa)

Für Minuten herrschte fast Totenstille in der Halle. Sprinter Robert Förstemann war beim Versuch, den eigenen Bahnrekord zu unterbieten, gestürzt. Im Scheitelpunkt der Kurve. Heißt: höchster Kurvendruck, Tempo knapp 70 km/h. Etwas am Vorderrad brach, er schlitterte 50 Meter übers Holzoval. Am Montag soll er operiert werden; Schulter, Schlüsselbein sowie zwei Rippen sind gebrochen. Für Radsprinter eher Alltag als Drama. Noch in der Sturz-Nacht hatte der Pechvogel beim Sportchef angerufen. "Er hat gesagt: 'Tut mir leid, dass ich die Stimmung versaut habe, es wäre bestimmt eine Superzeit geworden'", erzählte Erik Weispfennig am Sonntag. (odo)