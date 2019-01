Achim Burkart (rechts) und Andreas Graf fahren in Bremen ein ganz starkes Rennen und bieten den Favoriten Paroli. (Frank Koch)

Bei den 55. Bremer Sixdays wird der Weg zum Gesamtsieg über Iljo Keisse und Jasper De Buyst führen. Das belgische Duo liegt nach dem vierten Tag auf Platz eins und ist klar in die Favoritenposition gefahren. Die besten Chancen, dem Spitzenreiter den Erfolg streitig zu machen, haben Achim Burkart/Andreas Graf und mit einer Runde Rückstand die Drittplatzierten Simone Consonni/Tristan Marguet. Für Vorjahressieger Theo Reinhardt und seinen Partner Marc Hester dürfte es dagegen sehr schwer werden, erneut ganz nach vorn zu fahren.

Angesichts des Rückstands von einer Runde und des deutlich schlechteren Punktekontos müssen der Weltmeister aus Berlin und sein dänischer Partner bis zum Finale am Dienstag gegenüber Keisse/De Buyst schon zwei Runden wettmachen – ein schweres Unterfangen, zumal auch Burkart/Graf und Consonni/Marguet ihre Chance suchen werden. Der Sportliche Leiter Erik Weispfennig wollte Hester/Reinhardt am Sonntag jedoch nicht vorzeitig abschreiben. „Sie haben zwar wenig Punkte, sind aber sehr clever und müssen am Montag noch einmal so explodieren wie am Sonnabend“, sagte der 49-Jährige.

Inzwischen ist allerdings klar, dass aus dem vermuteten Sechskampf um die drei Plätze auf dem Siegerpodest nichts werden dürfte. Da der Belgier Moreno De Pauw sich am Sonnabend wegen Fiebers hatte neutralisieren lassen müssen, büßten er und der Niederländer Wim Stroetinga zwei Runden ein. Drei Runden und etliche Punkte Rückstand werden De Pauw und Stroetinga gegen diese starke Konkurrenz nicht mehr wettmachen.

Auch für den Oberbayern Christian Grasmann und seinen dänischen Partner Jesper Mørkøv ist das Podium in weite Ferne gerückt. Der unglückliche Auftakt am Donnerstag, als Mørkøv und Sebastian Schmiedel früh stürzten, hatte zwar keine nachhaltigen Folgen, aber die magere Punktausbeute und damit fehlende Bonusrunde – je eine gibt es für jeden erreichten vollen Hunderter an Punkten – zwingen Grasmann/Mørkøv ebenfalls, bis zum Finale mindestens zwei Runden auf die führende Konkurrenz aufzuholen.

Überraschung an der Spitze

Nach zwei Dritteln des Rennens ist aber auch klar, dass es an Spannung nichts eingebüßt hat. Für die größte Überraschung an der Spitze sorgte für Weispfennig das Team Consonni/Marguet. Was der Schweizer auf der Bahn kann, wusste der Sportliche Leiter, aber Consonni war diesbezüglich ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der hervorragende Straßenfahrer hielt allerdings das, was Italiens Trainer Marco Villa Erik Weispfennig angekündigt hatte. Villa, langjähriger Sixdays-Konkurrent des 49-Jährigen und im Jahr 1996 Sieger in Bremen, traut Consonni auch auf der Bahn viel zu. Und das bestätigte der 24-jährige Italiener bisher eindrucksvoll. Ohne Sixdays-Erfahrung in die ÖVB-Arena

gekommen, harmonierte er von Beginn an bestens mit Marguet. „Glück gehabt, dass es so gut klappt“, sagte Weispfennig, der dem starken Marguet „seinen dritten Frühling“ attestierte.

Wenn Iljo Keisse am Sonnabend nach Ende des dritten Tages nicht tiefgestapelt hatte, müsste auch er spätestens seit Sonntag überrascht sein von der Form Consonnis und Marguets. Der belgische Topstar der Szene, inzwischen auch schon 36 Jahre alt, hatte sich nämlich festgelegt, dass er im Kampf um den Gesamtsieg nur Hester/Reinhardt als Konkurrenz betrachtete. „Theo und Marc – ganz sicher“, hatte Keisse gesagt. Und auf Nachfrage geantwortet: „Sonst niemand.“

In der Tat hatte die dänisch-deutsche Kombination am Sonnabend geglänzt, sie konnte am Sonntag jedoch nicht mehr nachlegen. Das könnte an diesem Montag natürlich wieder ganz anders sein, weil Reinhardt sich nach überstandenen Sitzproblemen sehr gut fühlt. „Meine Form ist ansteigend und viel besser als in Rotterdam“, sagte der 28-jährige Madison-Weltmeister, der bis vergangenen Dienstag in den Niederlanden ein Paar mit Christian Grasmann gebildet hatte. „Grasi“, der 37-jährige Routinier aus Holzkirchen, wird in Bremen wohl zum letzten Mal am Start sein. „Ich muss aufhören, so lange ich noch gut fahren kann“, sagte er. Sein Plan ist jetzt, die anstehenden Sixdays in Kopenhagen zu fahren und am zweiten Wochenende im März seine aktive Laufbahn im australischen Bendigo zu beenden – eine Stadt, die radsportverrückt sei und in der er sehr viele Fans habe.

"Das ist immer wieder spannend"

An diesem Montagabend wird sich zeigen, welches Team die vergleichsweise lange Pause seit Sonntag um 15 Uhr am besten überstanden hat. „Das ist immer wieder spannend“, sagte Weispfennig. Achim Burkart, der seine Mannschaft trotz starker Vorstellung mit Andreas Graf und dem zweiten Platz in der Gesamtwertung partout nicht zum Siegkandidaten erklären wollte, bestätigte die schwierige Konstellation zwischen Sonntag und Montag. „Der Kopf freut sich auf die Pause, aber du musst den Körper trotzdem in Schwung halten“, sagte er. Sein Rezept: Am Montagmittag wird auf der Rolle noch mal ordentlich trainiert.

Obwohl die Rückstände der Teams ab Platz acht einen anderen Schluss zulassen könnten, ist Weispfennig übrigens auch mit deren Leistungen sehr zufrieden. Die jungen Fahrer Moritz Augenstein (21/Karlsruhe) und Sebastian Schmiedel (21/Berlin) sowie ihre ausländischen Kollegen Joshua Harrison (23/Australien), Oliver Wulff Frederiksen (18), Matias Malmberg (18/beide Dänemark), Bryan Boussard (22) und Jules Hester (20/beide Belgien) bräuchten die Gelegenheit, Wettkampf-Erfahrungen zu sammeln. Und die hätten sie, so der Sportliche Leiter, auch genutzt.