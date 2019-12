Auch bei den Sixdays 2019 war am Kidsday viel los in der ÖVB-Arena. (Christina Kuhaupt)

Bis zum Montag, 16. Dezember, Schlag Mitternacht, können Bewerbungen für eine Loge beim Kids-Day des Bremer Sechstagerennens 2020 abgegeben werden. Am 11. Januar sind dabei in der ÖVB-Arena zwischen 12 und 17 Uhr nicht nur die Rennfahrer aus nächster Nähe zu bestaunen. Für den circa 45-minütigen Showblock, den Radio-Bremen-­Moderator Roland Kanwicher präsentieren wird, sind auch Influencer wie Tabeaswonderland oder Itsjulienbrown angekündigt. Dazu sollen Bastian Stein und Celine Abeling auftreten. Sie waren in der TV-Show „Voice of Germany“ bis ins Halbfinale gekommen. Auch die „Voice Kids“ Thapelo, die im Musical „König der Löwen“ in Hamburg mitspielt, Dio Draga (diodragaj), Leonie Lechler (leocleole_tvk), Lazaros Stefou (laza.st), Eske Hohlen (eesskkee_) und Magbule Ajvazaj (magi.ajvazaj) werden erwartet.

Bewerbungen für eine der insgesamt 44 zu verlosenden Logen, die aus 6er oder 10er Tischen bestehen, können an die Mailadresse kidsday@weser-kurier.de geschickt werden. Die Gewinner werden am Dienstag, 17. Dezember, ausgelost und per Mail informiert. Zeitgleich werden die Karten per Post verschickt. Benötigt werden in den Bewerbungen jeweils folgende Angaben: Name, Gruppenstärke (6er/10er), Art der Gruppe, Mailadresse, Telefon und Postadresse. Generell ist der Kids-Day-Eintritt in der ÖVB-Arena für die Kinder beziehungsweise Begleitpersonen frei. Allerdings ist eine Eintrittskarte nötig. Die Karten ermöglichen den Zutritt für die Tribünen und den Innenraum, nicht aber für die Logen. Sie können im Pressehaus und allen regionalen Zeitungshäusern abgeholt oder über Nordwest-Ticket selbst ausgedruckt werden.