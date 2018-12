Beim Kidsday ist die ÖVB-Arena immer gut gefüllt. (Philipp Hannappel)

Traditionell ist der Eintritt zu den Sixdays am Sonnabendnachmittag frei. Aber: Wer beim Kidsday (Kinder- und Jugendnachmittag) am 12. Januar 2019 dabei sein möchte, braucht trotzdem eine Eintrittskarte, um in die ÖVB-Arena zu gelangen. Präsentiert wird der Kidsday wieder von WESER-KURIER und Radio Bremen Vier. Das sportliche Programm läuft am 12. Januar von 12 bis 16 Uhr, Einlass ist ab 11.45 Uhr, die Rennen starten um 12.15 Uhr. Für ein knackiges Rahmenprogramm sorgen dabei der Kindermusiker „herrH“ sowie Maxima Clavey von The Voice Kids. Moderiert wird der Kidsday von Tina Padberg aus der Bremen Vier-Morgenshow – es wird also auf jeden Fall ein kurzweiliger Nachmittag.

Eintrittskarten gibt es im Pressehaus an der Martinistraße, in allen regionalen Zeitungshäusern von WESER-KURIER, Bremer Nachrichten und Verdener Nachrichten, in den Filialen der Sparkasse Bremen, bei der Bremer Straßenbahn AG, bei der Handelskrankenkasse und im Internet unter www.weser-kurier.de/kidsday, wo die Zuschauer ihr Ticket selbst ausdrucken oder auf ihr Smartphone downloaden können.

Die Karten gelten für die Tribünen und den Innenraum der ÖVB-Arena, jedoch nicht für die Logen. Wer einen Platz in der Loge finden möchte, muss deshalb an der Verlosung von WESER-KURIER und Radio Bremen Vier teilnehmen – und natürlich dann bei der Ziehung der Gewinner etwas Glück haben. Mitmachen können Teams aus (Sport-)Vereinen und anderen Kinder- und Jugendgruppen. Die Jungen und Mädchen dürfen aber nicht älter als 16 Jahre sein. Pro Gruppe erhalten neun Mitglieder plus ein erwachsener Betreuer Zugang zur Loge. Und so funktioniert der Weg zum Glück: Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis zum 7. Januar 2018 eine E-Mail mit Namen, Telefonnummer, Vereins- oder Gruppennamen, Mannschaft und Postanschrift an die Adresse kidsday(at)weser-kurier.de.

Aus allen Einsendungen werden per Zufallsgenerator die Gewinner ermittelt und per Mail informiert. Die Logentickets werden per Post versendet.