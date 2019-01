Das Rennen ist eröffnet: Iljo Keisse führt das Fahrerfeld der 55. Bremer Sixdays an. (Frank Thomas Koch)

Ein musikalisches Trio sind das Duo „Gestört aber Geil“ und Howard Carpendale nicht – noch nicht. Aber als Anschießer der 55. Bremer Sixdays wollten die beiden Discjockeys und der südafrikanische Schlagerstar mit Heimat in Bayern eigentlich schon mal gemeinsame Sache machen. Doch aus der Premiere, dass gleich drei Schützen die 24 Profis auf ihre sechstägige Reise schicken, wurde nichts. Gesundheitliche Probleme halbierten das Duo „Gestört aber Geil“. Neben Howard Carpendale mit Pistole stand daher nur Nico Wendel mit Pistole, während Marcel Stephan fehlte. So war es um 21.21 Uhr ein doppelter Schuss, der in der sehr gut besuchten Halle das Rennen eröffnete. Als wenig später die Fotografen die Bahn geräumt hatten, ging es mit einem Ausscheidungsfahren endlich los. Und kurz darauf starteten die Fahrer bereits in ihre erste Große Jagd über 45 Minuten.

Der gute Besuch in der ÖVB-Arena könnte am Gastspiel von Howard Carpendale gelegen haben. Obwohl „Gestört aber Geil“ seit 2012 äußerst erfolgreich Musik macht und beim eigenen Festival in Berlin regelmäßig 17.000 Fans in die ausverkaufte Halle zieht, hatte Carpendale schon am frühen Abend bei der Präsentation der Anschießer vor Journalisten der Großteil der Aufmerksamkeit gehört. Mit der Erfahrung aus inzwischen 50 Bühnenjahren wusste sich die „Lebende Legende“, wie ihn Moderator Marcus Rudolph bezeichnete, cool, verbindlich und eloquent darzustellen.

Dass Carpendale als erfolgreicher Sänger die Sixdays anschoss, war eigentlich ein Zufall, wie er selbst sagte. Denn ursprünglich hatte er 1966 sein Heimatland Südafrika mit dem Lebensziel verlassen, Profisportler zu werden. „Dafür war ich aber nicht gut genug“, sagte er – und begann wieder mit dem Gesang. Als er später in Düsseldorf für eine Gage von 40 D-Mark, wie er sich erinnerte, auftrat, „hat mich jemand entdeckt“.

Carpendales böser Sturz 2004

Der Rest ist bekannt. Der begeisterte Sportler, dem die ersehnte Cricket-Karriere verwehrt blieb, der dafür aber seit Jahren als hervorragender Golfspieler glänzt, sang sich mit Titeln wie „Ti amo“, „Hello Again“ oder „Nachts, wenn alles schläft“ in die Herzen der Fans. Nico Wendel ließ durchblicken, dass er und Marcel Stephan sich möglicherweise des Songs „Nachts, wenn alles schläft“ als Remix annehmen könnten. „Ich könnte mir vorstellen, es in unserer Version zu bringen“, sagte Wendel. Vielleicht also kommt das Trio, wenn schon nicht in der Sportwelt der ÖVB-Arena, wengstens in der Musikwelt doch noch einmal zusammen.

Stars unterschiedlicher Generationen: Während der 34-jährige Nico Wendel (links) seinen Partner des Duos "Gestört aber Geil", Marcel Stephan, bei der Pressekonferenz gesundheitsbedingt noch entschuldigen musste, präsentierte sich der 72-jährige Howard Carpendale bestens gelaunt. Beim Anschuss war dann auch Marcel Stephan dabei. (Frank Thomas Koch)

Das letzte Erlebnis, das Carpendale 2004 auf dem Fahrrad hatte und das er schilderte, möge bis kommenden Dienstag allerdings allen Fahrern in Bremen erspart bleiben. Während eines privaten Wettrennens in Florida mit seinem Sohn knallte Carpendale nach steiler Abfahrt gegen einen Bordstein, flog über den Lenker und brach sich gleiche beide Ellbogen. Mit Brüchen und anderen schweren Verletzungen hofft Erik Weispfennig für die aktuellen Sixdays durch zu sein. Am Montag dieser Woche hatte sich der Belgier Kenny De Ketele beim Rennen in Rotterdam das Schlüsselbein gebrochen, sodass der Gewinner von 2018, Theo Reinhardt, die Titelverteidigung mit De Ketele vorzeitig abhaken musste. Und Bremens Sportlicher Leiter Weispfennig plötzlich noch alle Hände voll zu tun hatte, ein neues Fahrerfeld zusammenzustellen.

Am Donnerstag nach der ersten Fahrerbesprechung im Teamhotel, dem Courtyard by Marriott am Hauptbahnhof, war sich Weispfennig aber sicher, ein hervorragendes Feld verpflichtet zu haben. Sechs Mannschaften traut er zu, nach sechs Tagen auf dem Siegerpodium der besten drei Paare zu landen. Zu Geheimfavoriten könnten der Italiener Simone Consonni und der Schweizer Tristan Marguet werden. Consonni hat zwar noch keine Sixdays-Erfahrung, ist aber ein herausragender Straßenfahrer. „Mal sehen, wie die beiden harmonieren“, sagte Weispfennig.

Der erfolgreichste Bahnfahrer in Bremen ist auch 2019 wieder Iljo Keisse. Der Belgier hat in 79 Rennen 23 Siege gefeiert und dürfte mit seinem Landsmann Jasper De Buyst der Topfavorit sein, obwohl beide zusammen noch nie in einem Team standen. Derweil zeigte sich Theo Reinhardt zurückhaltend, was seine Titelverteidigung angeht. Nachdem er in Rotterdam zwischenzeitlich wegen Sitzproblemen neutralisiert war, musste er am Finalabend am Dienstag wegen eines eingeklemmten Nervs in der Hüfte passen. Reinhardt und sein Partner Christian Grasmann flogen damit komplett aus der Wertung.

Nun habe er nicht die ganz große Form, räumte Reinhardt ein, aber es werde in Bremen schon gehen. Gemeinsam mit dem nachträglich verpflichteten Dänen Marc Hester dürfte das Duo zu den Mitfavoriten zählen, sofern dem Deutschen seine Gesundheit keinen Strich durch die Rechnung macht. Weitere Podiumskandidaten sind Christian Grasmann und sein dänischer Partner Jesper Morkov, Achim Burkart und sein österreichischer Partner Andreas Graf sowie mit Sicherheit die sehr erfahrenen Wim Stroetinga (Niederlande) und Moreno De Pauw (Belgien).

Auch am Rande der Bande gab es am Donnerstag ein Debüt: Nachdem Peter Rengel im Januar letzten Jahres zu Werder Bremen wechselte, leitet erstmals Mario Roggow die Sixdays. Er begrüßte nachmittags die zwölf Paare und die sechs Sprinter. Anschließend mahnte Erik Weispfennig vor allem die jungen Fahrer, auf der kurzen, engen Bremer Bahn nicht zu viel zu riskieren. Zu weiteren Umbaumaßnahmen im Fahrerfeld hat der Sportchef verständlicherweise keine Lust mehr.