Iljo Keisse, hier bei den Sixdays in Bremen, ist wegen sexueller Belästigung von einem Radrennen in Argentinien ausgeschlossen worden. (Frank Thomas Koch)

Die Organisatoren der "Vuelta a San Juan" in Argentinien haben den belgischen Radprofi Iljo Keisse aufgrund sexueller Belästigung einer Kellnerin von der weiteren Teilnahme am Rennen ausgeschlossen. Der 36-Jährige, der Anfang des Monats das Bremer Sechstagerennen gewonnen hatte, habe "den Ruf und die Ehre der Vuelta, des Radsport-Weltverbandes UCI und des Radsports im Allgemeinen beschädigt", hieß es in einer Pressemitteilung.

Keisse räumte zwischenzeitlich die Vorwürfe ein und entschuldigte sich. "Ich habe einen Fehler gemacht, das ist mir jetzt klar. Es wird nicht wieder vorkommen", schrieb Keisse bei Twitter. Ein örtlicher Richter verurteilte den Belgier nach der Anzeige der Frau zu einer Geldstrafe von 3000 Pesos (rund 70 Euro).

Bei einer Trainingsausfahrt in der vergangenen Woche hatte die Kellnerin Keisse und drei weitere Fahrer aus dem belgischen Deceuninck-Quickstep-Team um ein Foto gebeten. Dabei ließ sich Keisse zu einer obszönen Geste hinreißen.