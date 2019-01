Auch am Sonntag geht das Programm der Bremer Sixdays bereits am Vormittag los. Der Einlass in die Halle beginnt um 10 Uhr, bis etwa 16 Uhr finden dann verschiedene Wettkämpfe statt. Darunter ist ein U23-Cup, Sprints, Dernyrennen, ein Ausscheidungsfahren aller Fahrer und ein Frauen-Madison-Rennen.

Das Showprogramm beginnt bereits um 10.30 Uhr mit DJ Toddy in der Halle 4, zwei Stunden später treten Voxxclub auf, ehe DJ Toddy um 13.30 Uhr wieder den Abschluss macht. Weitere Informationen zum sportlichen und zum Showprogramm gibt es auf der Veranstaltungswebseite.