Erik Weispfennig bastelt als Sportlicher Leiter der Sixdays bis zuletzt an den Teams der Sixdays 2019. Aber er verspricht: "Wir werden den Zuschauern ein starkes Fahrerfeld präsentieren." (XYZ)

Dass sich die Tage vor den Sixdays nicht unbedingt als Kuschel-Oase eignen, muss Erik Weispfennig keiner mehr sagen. Seit 2012 ist er jetzt schon der Sportliche Leiter der Sixdays, da kann ihn eigentlich nicht mehr so viel erschüttern. Aber als er am Dienstag in einer Loge der ÖVB-Arena das Wort ergreift, ist die Enttäuschung fast greifbar. Es ist die obligatorische Pressekonferenz zwei Tage vor dem Start, es gibt Tomatensuppe und Kaffee – und einen Weispfennig, der keine guten Nachrichten zu verkünden hat, denn: Vorjahressieger Kenny De Ketele fällt für die Sixdays aus.

Passiert ist es beim Sechstagerennen in Rotterdam. „Da wurde er am Montagabend abgeräumt“, erzählt Weispfennig. Die Diagnose lautete Schlüsselbeinbruch, es ist das Aus für den Belgier. Weispfennig erhielt die Nachricht noch am Abend, entsprechend kurz war für den 49-Jährigen die Nacht. „Die war nicht angenehm“, sagte Weispfennig. Denn das Fahrerfeld, ursprünglich topbesetzt, hat sich in diesen Tagen nicht nur mit der Personalie De Ketele noch einmal zwangsweise verändert. Yoeri Havik wurde kurzfristig von seinem Nationalteam für den Bahnrad-Weltcup in Hongkong verpflichtet. Mit Folgen für Bremen, denn die Sixdays finden jetzt ohne den Holländer statt. Doch Weispfennig ist Radsportler genug, dass er weiß: „Yoeri hat die Chance, sich für Olympia 2020 zu qualifizieren. Ich habe Verständnis für seine Entscheidung.“

Marc Hester fährt für Havik

Im Gegensatz zu de Ketele, für den am Dienstag noch kein endgültiger Nachrücker nominiert wurde, steht der Ersatz für Havik bereits fest: Es ist der Däne Marc Hester, der derzeit mit seinem Teamkollegen Lasse Norman Hansen das Rennen in Rotterdam dominiert. „Er ist also bestens vorbereitet“, erzählte Weispfennig, der sich noch am Dienstag Richtung Rotterdam aufmachte. Den es galt ja nicht nur einen Ersatzmann für De Ketele finden, Weispfennig wollte sich vor Ort auch nochmal über den Leistungsstand der Fahrer informieren, die ab Donnerstag in Bremen ihre Runden ziehen. Neben Havik und De Ketele fällt auch noch Richard Banusch aus, der ebenfalls in Rotterdam stürzte und in der ÖVB-Arena eigentlich sein erstes Profisechstagerennen bestreiten wollte. Für den 20-Jährigen hat Weispfennig einen Dänen verpflichtet: Mathias Malmberg heißt er, ist 18 Jahre jung und soll in Bremen an der Seite von Henning Bommel sein erstes Profirennen absolvieren. Weispfenning hält jedenfalls viel vom Dänen. „Er ist ein starker Nachwuchsfahrer, bei der Junioren-WM hat er im letzten Jahr Bronze geholt.“

Trotz aller schlaflosen Nächte fügt es sich also nach und nach zusammen, das Fahrerfeld für die Sixdays 2019. Und wer zwei Tage vor dem Anschuss von Howard Carpendale und dem DJ-Duo „Gestört aber Geil“ so durch die Hallen schlenderte, der bekam so langsam ein Gefühl für eine Veranstaltung, von der viele sagen, sie sei nach dem Freimarkt das zweitbeste Party-Aushängeschild der Stadt. Wobei Party ja nur die eine Seite der Sixdays ist, denn viele Besucher kommen eben auch, um hochklassigen Bahnradsport zu sehen. Und so ist es Jahr für Jahr eine der Kernaufgaben der Sixdays-Macher, allen Besuchern gerecht zu werden. In Halle 1 etwa wurde deshalb das Konzept wieder einmal etwas überarbeitet. Die Live-Band „Ever‘so“ wird nicht einen langen, sondern an den Wochenendtagen jeweils zwei kürzere Auftritte haben. „Damit sich die Sport-Fans nicht über einen langen Auftritt aufregen und die Party-Leute trotzdem zu ihrem Recht kommen“, sagt Mario Roggow, der Leiter der Sixdays.

Halle 2 mit Hafen-Flair

Hans Peter Schneider ist Sixdays-Geschäftsführer und kennt sich mit Veränderungen aus. „Ich bin ja schon seit 2012 dabei. Wir müssen den Leuten jedes Jahr etwas Neues bieten“, sagt er. Das ist 2019 die Halle 2, die ganz im Hafen-Stil gestaltet wird. Es wird eine Container-Bar geben und ganz viel maritimes Flair. Verantwortlich dafür ist der neue Geschäftsführer Felix Wiegandt, der sich um die Unterhaltung während der sechs Tage und sechs Nächte kümmert. 2019 werden die Sixdays mehr Hafen und weniger Mallcora, das ist schon beim Aufbau in den Hallen nicht zu übersehen. Dazu passt, dass auch Mickie Krause nicht mehr an Bord ist. Er hat als Sänger und Entertainer die Sixdays-Partys der letzten Jahre geprägt, jetzt ist Schluss. „Wir haben uns schon gefragt, wohin die Reise gehen soll“, sagt Leiter Roggow. In diesem Jahr ist es eine Mischung aus Alt (also Howard Carpendale) und Jung, dafür steht das DJ-Do „Gestört aber Geil“. Bei Mickie Krause hätten sich im letzten Jahr schon viele Besucher gefragt, ob der denn wirklich jedes Jahr sein müsse – daraufhin zogen die Sixdays-Macher einen Schlussstrich. Sixdays dürfen eben nicht immer gleich sein.

Zur Sache

Andy-Kappes-Cup

Am 31. Juli 2018 verstarb völlig überraschend Andreas Kappes mit 52 Jahren an den Folgen eines Wespenstiches. Kappes hatte als gebürtiger Bremer das Sechstagerennen geprägt und fuhr dabei sechs Siege ein. Ihm zu ehren wird der U-19-Cup künftig Andy-Kappes-Cup heißen. „Er war ein Lokalheld“, sagte Erik Weispfennig. Er sei in seiner Professionalität Vorbild für viele Nachwuchsfahrer gewesen, deshalb habe man bewusst dem Nachwuchsrennen seinen Namen gegeben. Der Namenswechsel gilt auch für die Zukunft. Außerdem wird es am Freitagabend ein „Rennen der Sieger“ geben, bei dem sich die Sixdays-Gewinner Marco Villa, Carsten Wolf, Jimmi Madsen, Alex Rasmussen, Marcel Kalz und Leif Lampater gegeneinander antreten – und zwar in einem 55-Runden-Dernyrennen zu den 55. Sixdays.