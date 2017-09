Ein bekanntes Bild beim Bremer SWB-Marathon: Der sechsfache Sieger Oliver Sebrantke jubelt - hier 2016. (Frank Thomas Koch)

Für Oliver Sebrantke wird am 14. Oktober ein Traum in Erfüllung gehen: Dann startet der 41-Jährige erstmals bei der Kultveranstaltung im Triathlon schlechthin – dem Ironman auf Hawaii. 13 Tage vorher, am kommenden Sonntag, wartet auf den 41-Jährigen aber noch eine ganz andere Aufgabe: die Titelverteidigung beim 13. SWB-Marathon in Bremen. Wird sich der sechsmalige Bremen-Sieger für seine Hawaii-Premiere also schonen? „Ich werde auf jeden Fall Vollgas geben“, verspricht Sebrantke, „ich kann nicht anders.“

Ob Vollgas reicht, um nach 42,195 Kilometern als Erster im Start-und-Ziel-Bereich auf dem Marktplatz anzukommen, ist allerdings mit einem dicken Fragezeichen versehen. Am Dienstag verkündete Marathon-Cheforganisator Utz Bertschy während einer Pressekonferenz im Rathaus, dass er einen Anruf von Sebastian Kohlwes erhalten hat. Sebrantkes Klubkamerad vom LC Hansa Stuhr ist mit 28 nicht nur bedeutend jünger, sondern er beendete am vergangenen Sonntag in Berlin den Marathon gerade erst in fantastischen 2:26:44 Stunden als sechstbester Deutscher – in einer Zeit, die Sebrantke (Bestzeit: 2:29:20) nie geschafft hat.

Sebrantke gegen Kohlwes: Ein spannendes Duell?

Nun also könnte der Bremen-Marathon, der im Gegensatz zu den Veranstaltungen in Berlin oder Hamburg stets breitensportlich-familiär daherkommt, ganz plötzlich zu einem spannenden Duell werden. Mit dieser Aussicht konfrontiert, gab sich Sebrantke überrascht, weil er von Kohlwes' Ansinnen noch nicht wusste – und unbeeindruckt. „In erster Linie laufe ich gegen mich selbst“, sagte er vor seinem letzten langen Vorbereitungslauf auf den Ironman. Kurzzeitig hatte Sebrantke überlegt, ob er in Bremen vielleicht nur den AOK-Halbmarathon laufen würde. Doch Sebrantke und Marathon an der Weser gehören einfach zusammen. „Nach sechs Erfolgen bin ich es dem Veranstalter schuldig, die lange Strecke zu laufen“, sagte der gelernte Bankkaufmann.

Utz Bertschy erweckte nicht den Eindruck, dass ihn das Duell Sebrantke/Kohlwes stören würde. „Es riecht nach Zweikampf“, sagte er mit erkennbarem Gefallen. Was ihm aber gar nicht gefällt, ist die Sperrung der Bundesstraße 75 aufgrund der Brückenbauarbeiten in Huchting am kommenden Sonntag. Diese Maßnahme werde nicht wenigen Teilnehmern die Anreise erschweren – und am eingerichteten Bürger-Infotelefon, zu erreichen unter der Nummer 0421 / 33 04 820, „für höheres Aufkommen“ sorgen, wie Bertschy sagte.

Ansonsten herrschte auf dem Podium mit Veranstalter Bertschy, Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und dem SWB-Vorstandsvorsitzenden Torsten Köhne die pure Vorfreude. Köhne selbst wird einer der erwarteten etwa 8000 Läufer sein – auf der 10-Kilometer-Strecke, die diesmal nicht über die marode Stephanibrücke, sondern durch die Wallanlagen, an der Schlachte entlang und am Weserstadion vorbei führt. Zunächst werden die Marathonläufer um 9.30 Uhr losgeschickt. Um 9.55 Uhr folgt der Start zur „Kurzstrecke“, um 11.30 Uhr der Start zum Halbmarathon. Zwischendurch gehen um 11.15 Uhr noch die Kinder auf ihre knapp 800 Meter lange Runde.

Verkehrsbehinderungen in der City

Zwischen 8 und 16 Uhr sei, so die Veranstalter, am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen und -einschränkungen zu rechnen, auch für Busse und Straßenbahnen. Zudem werden die entlang der Laufstrecke eingerichteten Halteverbotszonen streng überwacht und Fahrzeuge notfalls abgeschleppt.

Mit etwas mehr als bislang 7300 Meldungen für alle Läufe zusammen bewegt sich der SWB-Marathon auf dem Niveau des Vorjahres. Der Halbmarathon wird die mit Abstand meisten Teilnehmer mobilisieren, 3800 haben ihren Start angekündigt. Dass aus Bremen diesmal insgesamt 200 Männer und Frauen weniger gemeldet haben, führte Bertschy auf den Brückentag am Montag vor dem Einheitsfeiertag am Dienstag zurück. Schöner Nebeneffekt: So gern die Bremer das verlängerte Wochenende zu einer Reise nutzen, so gern nutzen es die Auswärtigen zu einem Besuch an der Weser.

Stolz verkündete Bertschy, dass die Hansestadt am Sonntag Gäste aus mehr als 1000 Städten und Gemeinden und Läufer aus 58 Nationen erwartet. Der Marathon ist zum 13. Mal also auch beste Bremen-Werbung.