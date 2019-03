Liefen gegen Nürnberg meist hinterher: Die Pinguins ‒ hier mit Cad Nehring (Mitte) ‒ unterlagen Nürnberg 1:3. (Hartmut Adelmann)

In Bremerhaven hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Wenn die Fischtown Pinguins in die Play-offs starten, ist eine ganze Region regelrecht elektrisiert. Die wenigen Tickets, die es im freien Verkauf gab, waren zu Wochenbeginn ruckzuck vergriffen, der Fanblock mit den treuesten der treuen Fans war bereits eine Dreiviertelstunde vor dem ersten Bully komplett gefüllt. Eine ausverkaufte Eisarena, eine hervorragende Stimmung schon vor dem Anpfiff – die Seestadt war bereit für den Start in die Viertelfinalqualifikation, bereit für das erste von maximal drei Spielen in den Pre-Play-offs. Die Fischtown Pinguins aber waren es nicht: Sie verloren in einer emotionsgeladenen Partie gegen die Ice Tigers Nürnberg mit 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) und müssen nun in der Best-of-three-Serie unbedingt am Freitag in Nürnberg gewinnen, damit diese fünfte Jahreszeit nicht abrupt endet.

„In so einer kurzen Serie ist das erste Spiel besonders wichtig“, hatte Trainer Thomas Popiesch zuvor noch gesagt. Man müsse konzentriert sein, müsse aggressiv sein. Worte, denen sein zum Hauptrundenabschluss noch zweimal siegreiches Team nur bedingt Taten folgen ließen. Zwar suchten die Pinguins aus allen Lagen den Abschluss, doch fehlte Justin Feser, Carson McMillan, Nicholas Jensen oder Dominik Uher dabei die Präzision. Die Pinguins leisteten sich zu viele leichte Scheibenverluste und taten sich schwer im Spielaufbau. Das galt vor allem für die drei Powerplaysituationen im ersten Drittel, in denen sie keine klare Chance herausspielten.

Nürnberg war griffiger. Zeigte mehr Zug zum Tor. Und war effektiver. In der fünften Minute war es Chris Brown, der die Franken in Führung brachte. Dann war es Patrick Reimer, der den Raum bei doppelter Überzahl zum 2:0 nutzte (14.).

Dieses 0:2 gegen eine in der Defensive kompakte Nürnberger Mannschaft war eine schwere Hypothek für die Pinguins, denen es zwar nicht an Einsatz und Wille mangelte, denen aber im gegnerischen Drittel die Struktur fehlte. So blieb der Gast, der in den vergangenen drei Jahren jeweils das Play-off-Halbfinale erreicht hatte, auch im Mitteldrittel tonangebend. Und nachdem Chad Nehring und Brock Hooton mit ihren Schussversuchen keinen Erfolg hatten, gab es den nächsten Dämpfer: Tim Bender nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Bremerhavener Defensive und erhöhte auf 3:0 (28.).

Massenkeilerei und Videobeweis

Nürnberg war jetzt Herr im Haus der Pinguins. Und hätte der reaktionsschnelle Pinguins-Goalie Tomas Pöpperle nicht mehrere Male glänzend pariert, wäre die Partie bereits mehr als entschieden gewesen.

So aber blieb die Hoffnung am Leben. Die Fankurve sang unermüdlich, und das Heimteam mühte sich. Als Chad Nehring dann den Puck mit vollem Körpereinsatz irgendwie über die Linie brachte (36.), ging ein Aufschrei durch die Arena. 1:3! 1:3? Der vermeintliche Anschluss verwandelte die Halle in ein Tollhaus. Während die Referees noch den Videobeweis bemühten und Nehring sich etwas provozierend feiern ließ, gab es plötzlich eine Rudelbildung mit anschließender Massenkeilerei – ausgelöst von Nürnbergs Keeper Niklas Treutle. Die Nerven lagen blank, die Partie war für fast 17 Minuten unterbrochen. Es hagelte Strafen, nur nicht gegen Verursacher Treutle, und es gab das Signal: Der Treffer zählt nicht. Oder doch? Abermals wurde der Videobeweis bemüht, dann war klar: Der Puck war hinter der Linie, der Torwart wurde nicht behindert – also stand es 1:3.

Nur noch 1:3 aus Sicht der Gastgeber, die bis zur zweiten Drittelpause noch eine Unterzahl schadlos überstanden und dann in der Kabine verschwanden. Noch einmal Luft holen, die Emotionen abkühlen. Volle Konzentration auf den letzten Abschnitt, um die Partie womöglich doch noch zu drehen. Doch die Zeit in der Kabine hatte nicht ausgereicht, um die Gemüter abzukühlen. Es wurde weiter gerauft auf beiden Seiten. Es gab weiter Unterbrechungen und Strafen wegen übertriebener Härten. Jensen holte sich nach einem ganz üblen Check sogar eine Spieldauerstrafe ab.

Der Stimmung auf den Rängen tat dies kein Abbruch. Es wurde gesungen. Es wurde angefeuert. Und auf dem Eis wurde tatsächlich auch noch wieder Eishockey gespielt. Die Pinguins mobilisierten die letzten Kräfte und drängten mit offenem Visier. Miha Verlic vergab eine große Gelegenheit. Bloß die Zeit, sie lief Bremerhaven davon. Auch Alex Friesen scheiterte, wieder eine gute Chance dahin. Fischtown im Powerplay. Und wieder Raufereien, Spieler im Würgegriff mit dem Referee. Mit Eishockey hatte das am Ende wenig zu tun.

Doch nun heißt es: Mund abwischen, weitermachen. Am Freitag in Nürnberg. Noch ist die fünfte Jahreszeit nicht beendet.