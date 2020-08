Alles, was er während der Tour braucht trägt er bei sich. Ein Begleitfahrzeug nutzt er nicht. (Fabian Wilking)

„Ich bin jetzt gerade in Papenburg. Bevor ich auf die Fähre gehe, wollte ich noch Mittagessen. Also denke ich, dass ich so in drei Stunden in Sandstedt sein werde“, sagt Jonas Deichmann am Telefon. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs, knapp 100 Kilometer beträgt die Strecke zwischen Papenburg und Sandstedt. Für Deichmann allerdings ist das kein Problem. Er ist Extremsportler und weite Fahrradtouren gewohnt. Über hundert Länder hat er bereits bereist. Der Mann aus dem Schwarzwald ist mittlerweile sozusagen auf der ganzen Welt zu Hause.

Er selbst nennt sich Abenteurer und ist auch einer – ein Abenteurer mit Hang zum Extremen. Sein aktuelles Projekt: ein Triathlon rund um Deutschland. Dafür ist Deichmann fünf Tage durch den Bodensee geschwommen, ehe er in Lindau aufs Fahrrad stieg. Entlang der deutschen Grenze wird er bis nach Bayern radeln, im Uhrzeigersinn. Vom bayerischen Wald aus wird er zurück zum Bodensee laufen. Einen 16-fachen Ironman wird er am Ende hinter sich gebracht haben, 60 Kilometer geschwommen, 2800 Kilometer radgefahren und 680 Kilometer gerannt sein.

Eigentlich hätte er im Frühjahr eine Tour durch Lappland gemacht, doch die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Ich habe drei Monate bei meinem Vater in der Schweiz gewohnt, weil ich selbst gar kein zu Hause habe. Ich sitze ja immer auf dem Fahrrad“, sagt Deichmann. Sein Vater habe ihn dann auf die Idee gebracht, statt wie üblich in die Ferne zu schweifen, doch mal heimische Gefilde kennenzulernen.

„Ich bin ein sehr guter Radfahrer, ein anständiger Läufer, aber definitiv kein Schwimmer. Mir tut noch heute der Oberkörper davon weh“, sagt Deichmann. Im September wird er noch weiter schwimmen müssen, circa 450 Kilometer von Kroatien bis nach Montenegro. Denn die Tour rund um Deutschland ist nur eine Aufwärmübung für seinen Triathlon um die Welt. Ein Jahr gibt er sich, für insgesamt 40 000 Kilometer rund um die Erdkugel. Das „Warm-Up“, wie Deichmann es nennt, ist ein Test. Sowohl ein Test seines Ausrüstung als auch seiner eigenen Belastbarkeit, gerade in den Disziplinen Schwimmen und Marathon.

Mit extrem langen Fahrradtouren hält Deichmann schon jetzt sechs Weltrekorde, unter anderem für die schnellste Durchquerung Eurasiens. Seine bisher krasseste Tour? „Cape-to-Cape. Im vergangenen Jahr bin ich in 75 Tagen 18 000 Kilometer vom Nordkap nach Kapstadt geradelt“, sagt Deichmann, „Afrika ist ohne Begleitfahrzeug wirklich heftig, weil nichts funktioniert und an jeder Ecke eine neue Überraschung wartet.“

Die Euphorie, mit welcher Deichmann von den Abenteuern erzählt, weckt den Wunsch, aus dem Alltag auszubrechen und die Welt zu bereisen. Spricht er dann allerdings von drei Stunden Schlaf in der Nacht, von 300-Kilometer-Tagesetappen und Lebensmittelvergiftungen in der Sahara, denkt Otto-Normalbürger doch lieber wieder an einen gemütlichen Campingplatz – genug Abenteuer für ihn.

Deichmann allerdings lebt dafür. Er hat vor drei Jahren seinen Job im Vertrieb einer IT-Firma aufgegeben und sich dem Extremsport verschrieben. „Ich dachte mir, wenn nicht jetzt, dann nie. Die Chance, von der Leidenschaft als Abenteurer leben zu können, die hat man nicht oft im Leben“, erklärt er. Deichmann wird gesponsert, hat aber auch ein eigenes Unternehmen. Er arbeitet als Motivationscoach und begleitet seinen Alltag sowohl auf Instagram und Facebook als auch auf seinem Blog.

Komplettes Gepäck immer dabei

Auf Begleitfahrzeuge verzichtet Deichmann auf all seinen Touren. Zum einen, weil er Geld für Umweltorganisationen sammelt und sich so ein Widerspruch ergäbe. Zum anderen, weil er gerne ein Reisender ist und auch so wahrgenommen werden möchte. Ein echter Abenteurer eben. „Wenn man mit Begleitfahrzeug kommt, ist das Verhältnis zu den Einheimischen sofort distanziert“, sagt er. Auch beim Schwimmen und beim Laufen transportiert er sein komplettes Gepäck selbst. Im Bodensee hatte er ein kleines Floß samt Signalfahne. „Ich habe Respekt vor Motorbooten“, sagt er. Bei der Marathonstrecke wird er einen Anhänger hinter sich herziehen.

Wo und wie er während des Triathlons seine nächste Nacht verbringen wird, weiß er morgens meistens noch nicht. „Ich habe ein Zelt dabei, oft passiert es aber auch, dass mir Radler auf Instagram schreiben, dass ich bei ihnen schlafen kann“, sagt er. In der vorherigen Nacht habe er zum Beispiel nicht nur ein Bett, sondern auch Essen bekommen. „Ich werde immer wieder auf Teilstrecken begleitet. Es ist lustig, wenn andere mitfahren. Dann vergeht für mich die Zeit schneller“, sagt er. Zusammenkommen und Austauschen mit anderen: Auch das ist Teil des Lebens eines Abenteurers.

Angst, dass ihm etwas passieren könnte, die hat er nicht. „Die einzige Sorge, die ich habe, ist der Verkehr. Aber hier in Deutschland habe ich mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt“, sagt er. Nach dem Deutschland-Triathlon will er fünf Tage die Beine hochlegen, dann geht es für ihn schon wieder los. Einmal im Jahr gönne er sich eine Auszeit. „Für rund drei Monate lege ich mich in Brasilien in eine Hängematte und trinke Margaritas. Nicht nur der Körper braucht diese Erholung, sondern vor allem auch der Kopf“, sagt Deichmann. Aber erst mal geht es für den Extremsportler auf Weltreise.

Zur Sache

In 365 Tagen um die Welt

Für den Triathlon um den Globus wir Jonas Deichmann von München aus mit dem Fahrrad bis nach Rijeka, ein Küstenort in Kroatien, fahren. Von dort aus wird er 456 Kilometer entlang der Küste bis nach Dubrovnik in Montenegro schwimmen. Dort plant er, wieder auf sein Fahrrad zu steigen und bis nach Shanghai in China zu fahren. Die Weltumrundung wird kein klassischer Triathlon: Statt durch den Pazifik zu schwimmen fährt er mit einem Segelboot bis nach San Francisco. Von dort aus läuft er 5040 Kilometer quer durch Nordamerika bis nach New York, wo er wieder auf ein Segelboot steigen und bis nach Lissabon fahren wird. Mit dem Fahrrad geht es von dort zurück nach München. Die 120-fache Ironman-Distanz wird Deichmann auf diese Weise zurücklegen. Insgesamt wird er 40 000 Kilometer zurücklegen. Sein Equipment wird er vorher zum jeweiligen Ort schicken, da er möglichst CO2-neutral und deshalb ohne Begleitfahrzeug reist. Auf seiner Homepage www.jonasdeichmann.com können seine Tagesetappen via GPS-Anzeige verfolgt werden.