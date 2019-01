Er habe gute Erkenntnisse für die nächste Saison gewonnen, wie weit sein Team noch von der Regionalliga weg ist, sagte BHC-Coach Christian Bremer.

Seine Mannschaft legte kräftig los. „Uns gelingt in den ersten 20 Minuten alles, was wir uns vorgenommen haben“, resümierte Christian Bremer. Der BHC drückte nach vorn, hatte den Gegner im Griff und ging in der zwölften Minute in Führung.

Der Angriff kam über rechts. Auf diese Seite hatten sich die Bremer bereits im Vorfeld festgelegt, weil auf der anderen Seite ein ehemaliger Bundesliga-Spieler verteidigte. Niklas Benter traf schließlich zur 1:0-Führung im Nachschuss. Auch danach kamen die Oberneulander zu Torchancen – bis sich die Gäste auf den BHC eingestellt hatten. Ab der 25. Minute kam der BHC nicht mehr so oft vor das Braunschweiger Tor, mit dem Pausenpfiff trafen die Gäste zum Ausgleich.

In der Pause stellte der BHC einen detaillierten Plan auf: Stellungsspiel, Pässe, Laufwege, erzählte Christian Bremer. Nichts davon funktionierte auf dem Platz. Dazu kam, dass Braunschweig den Bremern auch athletisch überlegen war. Das war eine neue Erfahrung nach den vorherigen Partien der Rückrunde, in denen der BHC stets der fittere auf dem Kunstrasen war. Athletiktraining ist seit Längerem einer der Schwerpunkte im Training. „Ich war dadurch ein wenig geblendet“, sagte Christian Bremer. Jetzt kamen sie den Gegnern nicht hinterher und die Tore fielen in regelmäßigem Abstand. Für Braunschweig wäre durchaus noch mehr drin gewesen. „Unser bester Mann auf dem Platz war unser Torwart Joost Haddinga“, so Christian Bremer. Der Keeper vereitelte einige hochkarätige Chancen und bewahrte seine Mannschaft vor einer größeren Blamage. Besonders ärgerlich sei die Niederlage, weil seine Mannschaften erst zeigte, dass sie durchaus imstande ist, mitzuhalten, so Trainer Bremer.

Angesichts der früh in der Saison absehbaren Dominanz der Braunschweiger war der Aufstieg für den BHC ohnehin kein Thema. „Die sind schon zurecht Erster“, sagte Christian Bremer. In der nächsten Saison allerdings will er angreifen und die Regionalliga ins Visier nehmen. Vorerst aber liegt der BHC mit drei Punkten Vorsprung auf den DHC Hannover II auf dem zweiten Platz und muss noch zwei Spiele absolvieren. Den Tabellennachbarn aus Hannover empfängt er am letzten Spieltag.

Bremer HC: Haddinga, Wichmann, Ripke, Schmiedeken, Aßkamp, Günnermann, Mölln, Rohrdanz, Kausche, Knabe, Hartmann, Henschen, Benter, Jagdt, Tecklenburg, Barlow.