An Thomas Pöpperle lag es nicht: Der Pinguins-Torwart bot beim 2:5 einmal mehr eine überzeugende Leistung. (Nordphoto)

Als am Mittwochabend die Partie gegen den EHC München abgepfiffen wurde, war allen in Reihen der Fischtown Pinguins klar: Die Aussichten, sich im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch gegen den Titelverteidiger durchsetzen zu können, sind auf ein Minimum gesunken. Bremerhaven unterlag dem amtierenden Deutschen Meister in einer nur in den ersten beiden Dritteln spannenden Partie mit 2:5 (1:0,1:2,0:3).

Wieder gaben die Pinguins im letzten Abschnitt die Begegnung beim Spielstand von 2:2 aus der Hand. „München hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt“, analysierte Trainer Thomas Popiesch den entscheidenden Unterschied treffend. In der Best-of-Seven-Serie liegt Bremerhaven nun mit 1:3 zurück, bereits am Freitag (19.30 Uhr) könnte für das Team die Saison beendet sein. München benötigt nur noch einen Sieg für das Erreichen des Halbfinales – und der Deutsche Meister hat dabei Heimvorteil.

Dabei gelang den Bremerhavenern ein Blitzstart. Die Mannschaft beherzigte von Beginn an die von Trainer Thomas Popiesch ausgegebene Marschroute. Sie sollte ihren Gegner aggressiv angehen und den Titelverteidiger mit schnellem Umschaltspiel vor Probleme stellen. Das funktionierte schon nach zwei Minuten in Perfektion. Früh konnte sich Bremerhaven für seinen leidenschaftlichen Auftritt belohnen. Ausgerechnet der jüngste Spieler im Team, Christopher Körner, übernahm die Verantwortung und erzielte das so wichtige 1:0 (2.) für Heimmannschaft. Man spürte deutlich, dass die Gastgeber im direkten Duell der Serie auf 2:2 ausgleichen wollten.

Von Anfang an wirkten die Bremerhavener hoch konzentriert und hellwach. Der unbedingte Wille gewinnen zu wollen, war bis unter das Hallendach spürbar. Mit schönen Kombinationen setzten sie ihren Gegner immer wieder unter Druck, ließen die Scheibe ansehnlich durch die eigenen Reihen laufen und machten dabei nur wenig Fehler. Kamen die Gäste dann doch mal zum Abschluss, war es Bremerhavens Torhüter Tomas Pöpperle, der für den nötigen Rückhalt sorgte. Der Tscheche entschärfte etliche gute Gelegenheiten der Gäste und gab seinem Team Stabilität.

Die Pinguins hatten an diesem Abend prominente Unterstützung. Ihr „Edelfan“ war in die Eisarena gekommen. Werders Fußballprofi Max Kruse hatte sich schon vor einigen Tagen als großer Pinguins-Fan geoutet, als er zum ersten Playoff-Match nach München gereist war. Das Spiel am Mittwochabend wollte er sich erneut nicht entgehen lassen. „Die Stimmung ist einmalig“, schwärmte Kruse von der Atmosphäre.

Der zweite Durchgang begann alles andere als vielversprechend für Bremerhaven. Es waren erst wenige Sekunden gespielt, da schwächten sich die Pinguins mit einer unnötigen Zeitstrafe selbst, was nicht folgenlos blieb. Prompt erzielten die Gäste in Überzahl den Ausgleich. Zwar wehrte Pöpperle den ersten Versuch von Münchens Pinizzotto noch ab, beim Nachsetzen von Brooks Macek zum 1:1 (23.) war der Tscheche aber machtlos. Macek wollte mehr, nur drei Minuten später konnte der Kanadier den Deutschen Meister mit 2:1 (26.) erstmals in Führung bringen. Die Bremerhavener ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Plötzlich konnten sie wieder an die guten Leistungen aus dem ersten Drittel anknüpfen und ihren Gegner mit schönen Offensivaktionen in Schwierigkeiten bringen

München wusste sich in dieser Phase nur mit Foulspiel zu helfen. Das daraus resultierende Power-Play konnten die Pinguins geschickt für sich nutzen. Toptorjäger Jan Urbas fälschte einen Newbury-Schuss unhaltbar zum 2:2 (32.) ab, der Stimmungspegel in der Halle ging wieder nach oben. Ein erneuter Dämpfer erfolgte gleich mit Beginn des letzten Drittels. Bremerhaven schien noch gar nicht richtig aus der Kabine gekommen zu sein, da musste Pöpperle erneut hinter sich greifen. Beim Alleingang von Mads Christensen war der Pinguins-Torhüter chancenlos, das 2:3 (42.) die Folge. Schon zwei Minuten später sollte sich das Blatt vollends zugunsten der Gäste wenden, die Münchener konnten durch Michael Wolf auf 4:2 erhöhen. Frank Mauer setzte dann für die Bayern mit dem 5:2 in der 58. Minute den Schlusspunkt.